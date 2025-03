Roberta Miranda revela que já se apaixonou pela mesma garota que o pai

A cantora Roberta Miranda abriu o jogo sobre a sexualidade em autobiografia recém-lançada, “Um lugar todinho meu - A história inspiradora de Roberta”. Em entrevista divulgada nessa segunda-feira (17), a artista voltou a falar sobre o tema, e revelou que já se apaixonou pela mesma garota que o pai, uma amiga dela, chamada Vanda, que costumava dormir na sua casa.

“Dormíamos, ela virada pra lá, eu virada pra cá, e aquela coisa de adolescente, passando a mão, uma coisa tão inocente. E ali, eu acho que eu me apaixonei por ela, e acho que ela se apaixonou por mim”, explicou, em entrevista ao canal do jornalista André Piunti, no YouTube.

Veja também Zoeira Morre chef de cozinha Thiago Chiericatti, participante do The Taste Brasil

“O meu pai começou a ficar muito agressivo comigo. Depois, eu vim descobrir que era porque ele se apaixonou pela Vanda. Foi quando eu saí de casa. Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado pela Vanda”.

Roberta também explicou que nunca havia falado sobre a bissexualidade publicamente a pedido de sua mãe.

“A minha mãe, até o leito [morte] dela, pediu que eu não falasse do meu lado sexual. Você acha que eu não sofri? Que eu não gostaria de mostrar a pessoa que eu amo. Eu já tive grandes problemas com isso: de pessoas me largarem mesmo porque eu não assumia. Era um trato que eu tinha com a minha mãe”.

Foi a analista da cantora que a convenceu a deixar a promessa de lado: "Minha analista, sentou comigo e disse: isso já está ultrapassado. Hoje, tido por mim, a certeza é que eu namoro menino e namorei menina”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.