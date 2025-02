Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega atualiza estado de saúde do marido

Renata Nóbrega, esposa do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, atualizou o estado de saúde do marido, após ele ser internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma virose.

A mulher disse nas redes sociais que o artista "está ótimo". “Pegou um vírus e qualquer notícia diferente isso não é verdade”, disse, alertando os seguidores sobre notícias falsas.

Renata ainda postou uma imagem do marido nos Stories, em que ele aparece sorridente.

A notícia do internamento de Carlos Alberto foi divulgada essa semana. Ele precisou, inclusive, cancelar as gravações do humorístico “A Praça É Nossa”, do SBT. A expectativa é que o humorista receba alta entre sexta-feira (28) e sábado (1º).