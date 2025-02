O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, está internado em uma unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com informações do colunista do Portal Leo Dias, Flávio Ricco, o humorista teve o diagnóstico confirmado para virose e deve ficar sob cuidados médicos até estar completamente recuperado.

Em função da internação do apresentador, o SBT precisou cancelar as gravações do programa "A Praça é Nossa", comandado por Carlos Alberto, durante toda a semana. O dia da internação não foi informado e, portanto, não se sabe há quantos dias o apresentador está internado.

Ainda de acordo com o portal, é provável que o apresentador receba alta ainda esta semana, entre sexta-feira (28) e sábado (1º).

Saúde preocupante

Esta não é a primeira vez que Carlos Alberto está internado em uma unidade hospitalar. Em 2023, o apresentador sofreu um acidente doméstico grave e ficou 19 dias em cuidados do Hospital Sírio-Libanês. A época, Carlos Alberto precisou retirar um coágulo no cérebro.

