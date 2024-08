Filho de Deolane Bezerra tem veículo de luxo apreendido pela Polícia em São Paulo

Agentes da Polícia Militar de São Paulo (PMESP) apreenderam, nessa quarta-feira (28), um dos carros de luxo de Deolane Bezerra. O automóvel, avaliado em R$ 3 milhões, era pilotado pelo filho da influenciadora, Gilliard, de 20 anos, que não possui habilitação de motorista.

De acordo com informações do R7, o jovem dirigia o veículo pelas ruas do bairro Tatuapé, na zona leste da capital paulista, quando foi abordado pelos policiais.

Ao checarem os documentos do carro, os agentes notaram uma divergência na pintura do veículo, que havia sido envelopado na cor roxa, mas era registrado oficialmente como vermelho. Como a tonalidade do automóvel não foi atualizada na documentação, o carro teve que ser apreendido.

Após a ação, Gilliard prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado. O veículo permanecerá apreendido até a regularização dos documentos.