Isabel Veloso, influencer em cuidados paliativos, escreve carta a filho após polêmica: 'Eu te amo'

A influenciadora Isabel Veloso, que se tornou centro de uma polêmica na terça-feira (27), usou as redes sociais já nesta quarta para divulgar uma carta aberta ao filho que está esperando. A jovem de 18 anos foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, mas não está em estado terminal, como divulgado anteriormente. Ela segue, agora, segundo definição médica, em cuidados paliativos da doença.

"Um dia a mamãe quer olhar para você e dizer, o quanto eu sinto por ter que sentir meus sentimentos, e falar que nunca foi culpa sua. Que todas às vezes que a mamãe se sentiu insegura e com injustiça, nunca foi para você sentir também. Eu espero que você possa sentir somente o meu amor por você, e o quanto é amado por nossa família", iniciou ela no longo texto.

Veja a publicação:

Polêmica sobre estágio da doença

Isabel ficou conhecida nas redes ao compartilhar a rotina de cuidados e tratamento médico do linfoma, acumulando atualmente mais de três milhões de seguidores. Em março de 2024, ela viralizou com uma postagem em que revelava ter seis meses de vida, mas teve o atual quadro de saúde esclarecido, o que gerou repercussão nas redes sociais.

No entanto, nas últimas horas, ela tem sido acusada de distorcer a gravidade da própria doença para "enganar" os seguidores. Entretanto, a própria influenciadora revelou que não está mais em estado terminal por conta da estabilização da doença. A jovem foi diagnostica em 2021, se curou em 2022 após sessões de quimioterapia e transplante de medula, mas a doença retornou três meses após a remissão.

Na carta ao filho, Isabel citou as dificuldades dos últimos tempos, explicando que teve que ser "corajosa" para lidar com as últimas críticas que tem visto nas redes.

"Nada do que vivi foi por acaso, e sei que Deus já havia planejado você muito antes de eu mesma nascer.

Sua história foi escrita e desenhada por Ele, e já és tão amado. Que cada segundo que você passe dentro de mim, seja um segundo a mais de felicidade", continuou ela.

Segundo ela, a criança tem sido também um amparo de força durante a doença e, mesmo em meio as atribulações, ela espera continuar sendo o mesmo para o filho. "Eu amo você. E ninguém nunca vai entender o quanto eu amo você", finalizou. Nos comentários, admiradores de Isabel deixaram mensagens de força, além de pedirem para que ela não se deixasse abalar diante da negatividade.