Em noite de festa no BBB, Gracyanne declara voto, Thamiris critica Aline, e Vinícius questiona emoji

Em mais uma festa na área externa da casa do Big Brother Brasil (BBB) 25, os confinados receberam uma banda que animou a noite de sábado (9). O grupo Sorriso Maroto embalou os participantes do reality com hits do pagode. Ao mesmo tempo, brothers e sisters movimentaram o jogo com declarações e questionamentos, destaque para Gracyanne, Thamiris e Vinícius.

Após cantar "Bebi Liguei", de Marília Mendonça, com João Gabriel, Vinícius aproveitou o momento para questionar o coração partido que ganhou no último queridômetro. "Gente, quem me deu coração partido? Bora se manifestando, viu?", perguntou o brother.

Legenda: Vinícius em momento de diversão com outros brothers na festa Foto: Reprodução/TV Globo

Thamiris riu do questionamento feito pelo colega de confinamento. Em seguida, o baiano se atentou ao fato de que passou os últimos três dormindo do lado de fora da casa, como consequência do "Pegar ou Guardar". "Não fiz nada com ninguém, viu?", completa.

Vitória Strada, que também estava em cima do palco, brincou com a situação "Ele não quer dizer nada. Ele vai cantar outra pra gente, não é? Não é momento para reclamar, hoje é dia de festa, querido".

Gracyanne Barbosa declara voto em Aline

Outra cena que chamou atenção dos assinantes da Globoplay durante a festa, foi uma declaração de Gracyanne Barbosa.

Em conversa com Diego Hypolito sobre a formação do paredão, a musa fitness surpreendeu o ginasta ao sugerir que o líder Maike pretende indicar Vinícius ao Paredão. Em seguida, a sister revelou que o voto dela será em Aline.

Veja também Zoeira BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (8/03) Zoeira Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (8/03 e 9/3)

"Os Joãos vão na Aline. Eu vou na Aline. A única pessoa que me deu motivo. Eu não gosto disso, de controlar o que outra pessoa escolhe. Mas a Mona [Thamiris] também vai na Aline... Na verdade, não sei. Acho que, depois de hoje, pode ser que vá", disse Gracyanne.

Na expectativa pela formação do Paredão, a fisiculturista diz acreditar que o Big Fone vai tocar e interferir na berlinda. "Não tocou semana passada", relembrou a sister.

Thamiris critica Aline

Legenda: Thamiris em conversa com Gracyanne sobre ação de Aline Foto: Reprodução/TV Globo

As sisters Thamiris e Gracyanne Barbosa protagonizaram outra fala que movimentou a noite nas redes sociais. Já ao término da festa, no quarto Nordeste, as sisters conversaram sobre o castigo do monstro da carioca e como isso gerou uma briga entre ela e Aline.

"Por estratégia, não faz sentindo eu ficar atirando para todos os lados", comentou Thamiris, que, ao longo do Monstro, precisou apontar adjetivos aos demais participantes da casa mais vigiada do Brasil. "Se não você vai brigar com todo mundo", analisou Gracyanne.

Em seguida, Thamiris citou o nome da Aline e disse que não fazia sentido "ficar chutando" a sister o tempo todo. Para a empresária, ela só vai arrumar mais briga desse jeito.

Thamiris também destacou que não está com emocional para brigar e relembrou a treta que protagonizou com Aline no sábado (8) por conta do Monstro. Ainda na conversa, a irmã de Camilla declarou que a baiana não arruma briga com todos da casa. "Mano, tipo assim, eu adoro a Aline. Eu gosto de muitas coisas dela [...] Mas eu sinto que Aline só cresce com quem ela sabe que não cresce", ressaltou Thamiris.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias