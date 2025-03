O Big Fone volta a tocar neste domingo (9), por volta das 11h, e pode mudar o rumo do paredão em uma dinâmica de loja misteriosa. Quem atender poderá comprar poderes para usar na dinâmica de eliminação, uma ampliação do Poder Curinga com mais opções de veto.

A ligação do Big Fone será exibida em um flash durante a programação da TV Globo, pouco antes do início do Esporte Espetacular.

"Quem atender vai ser levado para uma loja misteriosa, com poderes disponíveis para serem comprados e usados durante a formação do Paredão, inclusive o Poder Supremo, que pode mudar radicalmente o rumo do Paredão", explicou Tadeu Schmidt, no programa de sábado (8).

Confira as ofertas da loja secreta: