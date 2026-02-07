Duelo de Risco: Juliano e Sol indicam Samira para o paredão

O Big Brother Brasil 26 estreou na noite deste sábado (7) uma nova dinâmica: o Duelo de Risco. Jonas sorteou Sol para participar do Duelo de Risco. Com isso, ela enfrentou Juliano no Duelo, pois foi a sua escolha para enfrentar no Paredão.

Cada brother teve que escolher entre duas opções: ‘Imunidade’ ou ‘Nós Indicamos’. A consequência final da dinâmica dependia da escolha deles.

A atividade começou ainda nessa sexta (6), quando cada confinado teve de responder quem gostaria de enfrentar na berlinda.

Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, o duelo promete ser uma versão menor do "Sincerão" das segundas-feiras. "É um 'Sincerinho' light, um pocket 'Sincerão'", disse durante o programa ao vivo de quinta-feira (5).

ENTENDA DINÂMICA

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

No domingo, o Paredão será montado da seguinte forma: