Duelo de Risco: Juliano e Sol indicam Samira para o paredão
Jonas sorteou Sol para participar do Duelo de Risco.
O Big Brother Brasil 26 estreou na noite deste sábado (7) uma nova dinâmica: o Duelo de Risco. Jonas sorteou Sol para participar do Duelo de Risco. Com isso, ela enfrentou Juliano no Duelo, pois foi a sua escolha para enfrentar no Paredão.
Cada brother teve que escolher entre duas opções: ‘Imunidade’ ou ‘Nós Indicamos’. A consequência final da dinâmica dependia da escolha deles.
A atividade começou ainda nessa sexta (6), quando cada confinado teve de responder quem gostaria de enfrentar na berlinda.
Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, o duelo promete ser uma versão menor do "Sincerão" das segundas-feiras. "É um 'Sincerinho' light, um pocket 'Sincerão'", disse durante o programa ao vivo de quinta-feira (5).
ENTENDA DINÂMICA
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
No domingo, o Paredão será montado da seguinte forma:
- Imunidades: um ou dois imunizados pelo Anjo, um imunizado pelo "Duelo de Risco";
- Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo de Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo Líder;
- Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois se salvam.