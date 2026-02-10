CAPTEI: 58º Carnaval da Saudade Celebra Fausto Nilo

O Náutico Atlético Cearense foi puro déjà-vu na noite de sábado (7).

O presidente do clube, Henrique Vasconcelos realizou a 58ª edição do Carnaval da Saudade confirmando que tradição, quando bem cuidada, nunca sai de cena.

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Por lá, o tema “O Luxo da Fantasia”. No salão, uma passarela de cores, brilho e criatividade, em clima de memória afetiva e alegria compartilhada. Marchinhas no ponto, gerações misturadas e aquele ar de “como nos velhos tempos”, só que com frescor atual.

A edição prestou tributo a Fausto Nilo, nome que traduz poesia, identidade e alma cultural do Ceará — homenagem recebida em tom de reverência e aplauso prolongado.

Legenda: Fausto Nilo e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

A Banda Xêirus e Beijos e o Bloco do Prazer, com Rômulo Santarém, deram o ritmo certo da nostalgia animada. Fauto Nilo deu uma “canja” para os convidados cantando Bloco do Prazer, uma composição sua com Moraes Moreira lançada em 1980 e sucesso em todos os carnavais!

Legenda: Jeritza Gurgel, Fausto Nilo e Henrique Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Teve concurso de bloco, coroação de Rei Momo e Rainha pelo prefeito Evandro Leitão e menção especial ao conselheiro Adriano Garcia. Carnaval raiz, em estado de gala.

Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira fez os cliques:

Legenda: Henrique e Renata Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Miranda Foto: LC Moreira

