Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (08/02)?

O quadro "Show do Milhão", que faz parte do "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, vai ao ar a partir de 19 horas deste domingo (8), no SBT. Como nas edições anteriores, o jogo terá 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo cinco de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

O gameshow já recebeu no palco celebridades como Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

Que horas vai ao ar o Show do Milhão?

O quadro é exibido às 19h no "Programa Silvio Santos", no SBT.