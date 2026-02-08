Cowboy abre mão de imunidade extra e opta por vídeo da família no Presente do Anjo
Brother é o anjo da semana na dinâmica do BBB 26.
Anjo da semana no “Big Brother Brasil 26”, Alberto Cowboy recebeu como presente do Anjo um vídeo gravado pela família. O participante assistiu à homenagem neste domingo (8).
Nesta edição do reality, o brother que vence a prova do anjo pode escolher entre ver um vídeo gravado pela família ou dar uma imunidade extra durante a formação do Paredão na semana.
A dinâmica da temporada leva o nome de “Amor ou Poder”. "Eu voto é pelo Amor", escolheu Cowboy na ocasião.
Por conta da escolha, o brother poderá imunizar apenas um participante durante a formação do Paredão.
No sábado, ao ganhar a prova do Anjo, Cowboy já havia escolhido Milena e Juliano Floss para cumprirem o Castigo do Monstro.
Alberto Cowboy escolheu o AMOR! 😇 O brother se emocionou com o vídeo da família no Presente do Anjo. 💌 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/RmtZ0egF13— Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2026