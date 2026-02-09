Rafa Kalimann e Nattan celebram um mês de Zuza

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan celebraram, nesta segunda-feira (9), o primeiro mês de vida da primeira filha do casal, Zuza Helena Kalimann de Cesário.

“Obrigada Deus por me proporcionar o maior amor do mundo. 1 mês que ela nasceu e eu renasci. Eu gostaria de conseguir descrever esse sentimento, talvez fôssemos mais alegres em pensar na possibilidade de viver um amor tão grande e genuíno.”, publicou a ex-BBB.

Ainda na publicação, feita na noite desta segunda, Rafa falou sobre como tem sido sua rotina e dos sentimentos que a perpassa durante esse momento.

“Nesse 1 mês tivemos muitas alegrias por aqui, foram choros de emoção, tivemos muitas orações de gratidão, horas parada só olhando ela dormir, comemorando cada nova descoberta.. também tivemos abdicações, aprendizados diários, medos e culpas profundas”, disse ainda a atriz.

Rafa ainda complementou: “uma recuperação em meio ao “caos” mais bem-vindo da minha vida. Sonhei tanto em viver isso e é muito maior do que eu poderia imaginar. Um tempo que tirei pra mim e pra ela, no off, respeitando esse processo e digerindo ele”.

NASCIMENTO DE ZUZA HELENA

Zuza Helena Kalimann de Cesário nasceu no dia 6 de janeiro, no Hospital e Maternidade São Luiz. O registro do parto foi compartilhado pelos pais nas redes sociais, que revelaram o nome completo da criança. "O dia que será pra sempre", escreveram na legenda.

A gravidez de Zuza foi anunciada pelos pais em junho do ano passado. O nome escolhido é uma homenagem à avó do artista, que faleceu dois meses antes.

CONFIRA PUBLICAÇÃO