Globo Rural deste domingo (8) reexibe reportagem sobre literatura de cordel no nordeste

O programa "Globo Rural" volta no tempo neste domingo (8) e reexibe uma reportagem sobre a literatura de cordel no nordeste brasileiro, mostrando como surgiu o cordelismo no país.

A matéria integra o "Baú do Globo Rural", quadro que revisita reportagens icônicas do programa, relembrando temas importantes do Brasil e da história da própria atração televisiva.

Veja também Zoeira Babu e Jonas brigam por 'fila de chinelos' para o Raio X no BBB 26 Zoeira Mari González defende o ex, Jonas Sulzbach: 'Homem de caráter'

Que horas começa o Globo Rural hoje (8)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.