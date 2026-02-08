Globo Rural deste domingo (8) reexibe reportagem sobre literatura de cordel no nordeste
O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.
O programa "Globo Rural" volta no tempo neste domingo (8) e reexibe uma reportagem sobre a literatura de cordel no nordeste brasileiro, mostrando como surgiu o cordelismo no país.
A matéria integra o "Baú do Globo Rural", quadro que revisita reportagens icônicas do programa, relembrando temas importantes do Brasil e da história da própria atração televisiva.
Que horas começa o Globo Rural hoje (8)?
O "Globo Rural" começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.
