Temperatura Máxima exibe o filme 'Missão Resgate' hoje (08/02)
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (8), exibe o filme "Missão Resgate", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 13h, na TV Globo.
Sinopse de 'Missão Resgate'
Uma mina remota de diamantes desmorona no norte do Canadá, então um motorista de estrada de gelo deve conduzir uma missão de resgate para salvar os mineiros presos.
Ficha técnica
- Título original: The Ice Road;
- Elenco: Benjamin Walker;Laurence Fishburne;Liam Neeson;
- Direção: Jonathan Hensleigh;
- Nacionalidade: Canadense;
- Gênero: Ação e thriller.
