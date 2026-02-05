Milena tem pesadelo e irmã gêmea revela que sofreu acidente de carro

Desde que Milena relatou que teve um pesadelo com a irmã gêmea, Mile, nessa quarta-feira (4), cresceram nas redes sociais as buscas por explicações sobre a conexão entre gêmeos. Isso porque a familiar da participante do Big Brother Brasil 26 revelou que, na madrugada desse mesmo dia, sofreu um acidente de trânsito.

"Mile, espero que você esteja bem. Acordei hoje, pela primeira vez, antes da música [do despertador], porque tive um megapesadelo com você. Espero que você esteja muito bem. Como diz o povo, notícia ruim chega rápido", disse Milena, preocupada, durante o Raio X.

Nas redes sociais da recreadora infantil, a equipe dela publicou um vídeo da "resposta" da irmã. "Mana, estou bem, não se preocupe. Tive um acidente sem ferimento, de carro. Que loucura, porque, essa madrugada, eu não parava de pensar em você", confidenciou Mile — ela mora nos Estados Unidos e o carro teria derrapado na neve.

Quem é Mile?

Mile é irmã gêmea de Milena e tem "se passado" pela participante do BBB para divulgar conteúdos nas redes sociais dela.

Nos vídeos, ela revela preferências na competição, pede apoio ao público e manifesta torcidas em paredões.