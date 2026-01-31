Fora do BBB 26, Henri Castelli demonstra torcida por Ana Paula e Milena

Mesmo fora do BBB 26, Henri Castelli mostrou que segue atento aos rumos do jogo. O ator, que permaneceu menos de uma semana no confinamento, publicou na madrugada deste sábado (31) uma selfie em casa ao lado de imagens de Ana Paula Renault e Milena, sinalizando sua torcida pelas participantes.

Na publicação, Henri usou a hashtag “#toforamastodentro”, deixando claro que, apesar de não estar mais na disputa, continua acompanhando o reality. Ele também acrescentou “#lindasmeninas”, indicando apoio à dupla que segue no programa.

Castelli foi desclassificado do BBB 26 após sofrer duas convulsões durante o confinamento. A decisão priorizou sua saúde, depois que o ator apresentou a primeira crise logo após enfrentar nove horas na prova de resistência do líder.

Na ocasião, Henri foi atendido por uma UTI móvel dentro dos Estúdios Globo e encaminhado a um hospital da região. Os exames iniciais não apontaram nenhuma anormalidade, o que permitiu que ele retornasse momentaneamente ao jogo.

No entanto, poucos minutos depois, o ator apresentou uma nova crise convulsiva. Diante do quadro, a produção optou por retirá-lo definitivamente do programa para que permanecesse em observação médica, encerrando sua participação no reality.