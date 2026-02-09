Big Fone toca de surpresa e gera briga entre Edilson e Milena no BBB 26
Ação terminou com brothers premiados com dinheiro.
O Big Fone tocou de surpresa no BBB 26 e esquentou o clima na casa no fim da manhã desta segunda-feira (9), e quem atendeu foi Edilson Capetinha. O ex-jogador ganhou uma pulseira amarela e teve de escolher duas pessoas para dar as placas "aliado" e "adversário", e decidiu por Alberto Cowboy e Milena, respectivamente.
“Atenção: vá até a despensa e pegue duas placas e uma pulseira. Você deve escolher duas pessoas diferentes para receber as placas. Uma placa para cada pessoa. Sobre a pulseira, ela pode ficar com você ou ser entregue à outra pessoa da casa", disse a voz do Big Fone.
Capetinha resolveu ficar com a pulseira. Após a chamada, um cronômetro de 5 minutos iniciou, e Cowboy teve de escolher continuar com a sua placa de aliado ou trocar pela pulseira amarela, e preferiu ficar com a plaquinha.
Ao fim do tempo, foi revelado que era uma ação do Mercado Livre, onde Cowboy e Milena ganharam um super desconto e R$ 1 mil. Já Capetinha, por atender ao Big Fone, levou R$ 10 mil.
Briga entre Edilson e Milena
Após receber a placa de "adversário", Milena alfinetou Capetinha e os dois começaram uma discussão. "Olha, o arquibancada resolveu entrar no jogo!", disparou a mineira. A participante também brincou com a vitória de Edilson na Copa do Mundo: "Ganhou Copa do Mundo há quanto tempo? Eu não era nem nascida quando você era campeão".
Capetinha retrucou: "Você acha que eu ia entregar [a placa] pra quem? Só tem você aqui.”, respondeu Capetinha. [...] Você vai ser minha adversária o resto da vida".
Edilson ainda disse que Milena é "mentirosa, mal educada e não dá bom dia". A sister disse que o ex-atleta "nunca deu bom dia" para ele.
"Meu Deus, para, você não está falando coisa com coisa. [...] Um fraco, mentiroso", disse Milena.