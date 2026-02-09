Brothers criticam Babu após formação de paredão no BBB 26: 'Prepotente'

A formação de mais um paredão mexeu com os ânimos dos brothers no BBB 26. Durante a madrugada desta segunda-feira (9), Sarah, Sol Vega, Alberto Cowboy e Edilson dispararam críticas contra Babu Santana, emparedado pelo líder Jonas no domingo (8).

Para Cowboy, a divisão da casa em dois grupos está bem nítida. "Quem dividiu tudo isso foi o Babu, não foi ninguém. A Ana Paula não tinha força de dividir ninguém", analisou Sarah.

O veterano concorda e comenta que Babu foi desenhando o jogo desde a primeira eliminação. "Para mim, o Babu viu que saiu Aline do lado de cá, Matheus contra lá, saiu Brigido lado de cá", afirmou. "Ele é oportunista", completou Sol.

Veja também Zoeira Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol? Quem deve sair do reality? Zoeira Cowboy abre mão de imunidade extra e opta por vídeo da família no Presente do Anjo

Já Cowboy também aproveitou para fazer uma análise de jogo dos aliados de Babu.

"Ele se indispôs com o Jonas, se afastou um pouco da gente. Viu que me indispus com o Juliano, já criou mais uma barreira. Ele [Edilson] se indispôs com o Boneco, que ficou muito próximo dela, Chai também. É normal, cada um vai escolhendo seu lado, tudo certo, é o jogo", apontou.

Edilson revelou uma mágoa com o ator após a aproximação dele com Boneco. "O que fiquei triste, chateado, é que estou com a parceria com ele, irmandade. Aí chega o Boneco, briga comigo e ele gruda nele", desabafou

"Prepotente"

Saran Andrade ainda criticou o discurso de Babu após o fim da formação do paredão, chamando o brother de "prepotente".

"Sabe o que eu achei ótimo? Ele gritar enquanto ainda está no ao vivo. Porque é exatamente isso que a gente falou de prepotência. Isso é prepotência, gritar como ele gritou ali, no ao vivo ainda", disparou a veterana.

"Ele estava ali 'não sou prepotente, não. Eu sou o dono da razão, só'. Pelo amor de Deus", concordou Alberto. "Se isso não é prepotência, não sei mais o que é", concluiu a sister.