Quem pode ameaçar o "sonho" de O Agente Secreto vencedor no Oscar 2026?

Quatro indicações ao Oscar 2026, anunciadas nesta quinta-feira (22), colocam "O Agente Secreto" na disputa por uma estatueta do prêmio mais cobiçado do cinema mundial. Mas, assim como no ano anterior com "Ainda Estou Aqui", o caminho é longo, com produções cheias de peso, e será necessária uma campanha bem articulada para chegar a tal feito.

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura está indicado nas categorias de "Melhor Direção de Elenco", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator" e "Melhor Filme".

Em uma delas, pelo menos, surge como favorito. Desde o início da temporada de premiações, já se previa que o longa brasileiro chegaria entre os internacionais, não à toa se fortaleceu diante de disputas como a do Globo de Ouro, ainda que seja uma premiação diferente quando o assunto é quem vota.

É possível, inclusive, pensar em ao menos dois nomes capazes de interferir no sonho de "O Agente Secreto" sair com uma ou outra estatueta do Oscar 2026. Em "Melhor Filme" e "Melhor Ator", inclusive, a corrida pelo triunfo será árdua.

Timothée Chalamet no caminho

O mais jovem, desde Marlon Brando, a receber três indicações ao Oscar de Melhor Ator, Chalamet surge com muita força para a categoria que premia o melhor ator do último ano. É importante dizer que "Marty Supreme", no qual ele aparece como protagonista, também concorre a "Melhor Filme".

Assim como Wagner, o artista de 30 anos levou o Globo de Ouro, mas por lá na categoria "Melhor Filme de Comédia ou Musical", já que o prêmio da crítica opta por fazer distinção entre os gêneros.

Surge, então, como concorrente direto do brasileiro, talvez o mais favorito da vez, mas que pode ser derrubado caso a narrativa e campanha de Wagner ao prêmio pareça mais acertada.

Fosse para votar, sem dúvidas eu e outros brasileiros escolheríamos Wagner. Mas não só por isso, cabe ressaltar. A interpretação dele como Armando é, sem dúvidas, tão digna como a do jovem norte-americano e possui grandes chances de sair como a vencedora.

Valor Sentimental ainda busca

Legenda: O Agente Secreto é forte candidato nas categorias em que concorre, mas terá embate com nomes fortes da última temporada. Foto: Divulgação.

Enquanto isso, quando o assunto é "Melhor Filme Internacional" muita coisa mudou nas últimas semanas. "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi, por exemplo, começou como um dos favoritos, mas foi se perdendo ao longo e mesmo indicado não deve ser uma das maiores ameaças.

"Valor Sentimental", entretanto, também se fortaleceu como "O Agente Secreto". Concorrente da Noruega, a produção dirigida por Joachim Trier tem a vantagem de ter sido indicado para "Melhor Roteiro Original" no Oscar 2026, o que colabora para uma valorização ainda maior da história contada por ele.

Surge, sem dúvidas, como um candidato robusto, e é, inclusive, apontado em algumas publicações mundiais como o melhor filme do ano. Destaco aqui o trabalho de Renate Reinsve e Stellan Skarsgård, que também conseguiram indicações para uma possível estatueta e estão brilhantes nos papéis. Caso ganhe, não será surpresa.

Mas não é hora de temer a todo custo. Mesmo com filmes repletos de "pompa" no encalço, cabe acreditar no que aguardam as próximas semanas.

Este é o momento de torcer e reforçar a possibilidade de um caminho que até agora tem sido grandioso para o filme de Kleber Mendonça Filho. Quem sabe não estaremos todos comemorando no dia 15 de março? A chance é boa e mais do que positiva. Assim como em 2025, "O Agente Secreto" tem de tudo para ser celebrado como um dos vencedores do Oscar, não importa a categoria.