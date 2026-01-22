'Pecadores' desbanca 'Titanic' e se torna filme com mais indicações ao Oscar
Longa é dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan.
O suspense "Pecadores", dirigido por Ryan Coogler, alcançou a marca de filme mais indicado na história do Oscar. Ele concorre em 16 categorias na edição deste ano, superando "Titanic", "La La Land" e "A Malvada" - todos com 14 indicações.
A comédia de ação "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi indicado em 14 categorias e assumiu o segundo lugar. "Frankenstein", de Guillermo del Toro, termina o pódio com 13 indicações.
Os dois filmes mais indicados despontam com favoritismo para as principais categorias, especialmente Melhor Filme e Melhor Direção.
Confira abaixo as indicações de 'Pecadores':
- Atriz coadjuvante - Wunmi Mosaku;
- Maquiagem e penteados - Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry;
- Trilha sonora - Ludwig Goransson;
- Roteiro original - Ryan Coogler;
- Ator coadjuvante - Delroy Lindo;
- Elenco - Francine Maisler;
- Figurino - Ruth E. Carter;
- Música original - 'I Lied To You', de Raphael Saadiq e Ludwig Goransson;
- Direção de arte - Hannah Beachler e Monique Champagne;
- Montagem - Michael P. Shawver;
- Mixagem de som - Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor e Steve Boeddeker;
- Efeitos visuais - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter e Donnie Dean;
- Fotografia - Autumn Durald Arkapaw;
- Melhor ator - Michael B. Jordan;
- Direção - Ryan Coogler;
- Melhor filme - Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler (produtores)
Qual a história do filme?
Em "Pecadores", Michael B. Jordan vive os gêmeos criminosos Fumaça e Fuligem. Após uma vida de crimes e golpes, a dupla decide retornar à sua cidade natal com o plano de abrir um bar voltado para a comunidade negra local. Contudo, tudo começa a desmoronar quando um mal ainda maior passa a atormentar a região.
O filme foi um sucesso inesperado de bilheteria para uma história original. Arrecadou mais de US$ 364 milhões, à frente de "Premonição 6", "Branca de Neve" e "Bailarina - do universo John Wick".
Onde assistir 'Pecadores'?
"Pecadores" está disponível no catálogo da HBO Max desde julho do ano passado.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari