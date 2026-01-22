Diário do Nordeste
'Pecadores' desbanca 'Titanic' e se torna filme com mais indicações ao Oscar

Longa é dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Verso
Cena de
Legenda: Filme arrecadou mais de US$ 300 milhões nas bilheterias.
Foto: Divulgação.

O suspense "Pecadores", dirigido por Ryan Coogler, alcançou a marca de filme mais indicado na história do Oscar. Ele concorre em 16 categorias na edição deste ano, superando "Titanic", "La La Land" e "A Malvada" - todos com 14 indicações.

A comédia de ação "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi indicado em 14 categorias e assumiu o segundo lugar. "Frankenstein", de Guillermo del Toro, termina o pódio com 13 indicações.

Os dois filmes mais indicados despontam com favoritismo para as principais categorias, especialmente Melhor Filme e Melhor Direção.

Confira abaixo as indicações de 'Pecadores':

  • Atriz coadjuvante - Wunmi Mosaku;
  • Maquiagem e penteados - Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry;
  • Trilha sonora - Ludwig Goransson;
  • Roteiro original - Ryan Coogler;
  • Ator coadjuvante - Delroy Lindo;
  • Elenco - Francine Maisler;
  • Figurino - Ruth E. Carter;
  • Música original - 'I Lied To You', de Raphael Saadiq e Ludwig Goransson;
  • Direção de arte - Hannah Beachler e Monique Champagne;
  • Montagem - Michael P. Shawver;
  • Mixagem de som - Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor e Steve Boeddeker;
  • Efeitos visuais - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter e Donnie Dean;
  • Fotografia - Autumn Durald Arkapaw;
  • Melhor ator - Michael B. Jordan;
  • Direção - Ryan Coogler;
  • Melhor filme - Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler (produtores)

Qual a história do filme?

Em "Pecadores", Michael B. Jordan vive os gêmeos criminosos Fumaça e Fuligem. Após uma vida de crimes e golpes, a dupla decide retornar à sua cidade natal com o plano de abrir um bar voltado para a comunidade negra local. Contudo, tudo começa a desmoronar quando um mal ainda maior passa a atormentar a região.

O filme foi um sucesso inesperado de bilheteria para uma história original. Arrecadou mais de US$ 364 milhões, à frente de "Premonição 6", "Branca de Neve" e "Bailarina - do universo John Wick".

Onde assistir 'Pecadores'?

"Pecadores" está disponível no catálogo da HBO Max desde julho do ano passado.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

