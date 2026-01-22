'Pecadores' desbanca 'Titanic' e se torna filme com mais indicações ao Oscar

O suspense "Pecadores", dirigido por Ryan Coogler, alcançou a marca de filme mais indicado na história do Oscar. Ele concorre em 16 categorias na edição deste ano, superando "Titanic", "La La Land" e "A Malvada" - todos com 14 indicações.

A comédia de ação "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi indicado em 14 categorias e assumiu o segundo lugar. "Frankenstein", de Guillermo del Toro, termina o pódio com 13 indicações.

Os dois filmes mais indicados despontam com favoritismo para as principais categorias, especialmente Melhor Filme e Melhor Direção.

Confira abaixo as indicações de 'Pecadores':