'Fantástico' deste domingo (8) exibe show histórico com Alcione e Zeca Pagodinho
Programa ainda traz uma discussão sobre a segurança no jogo "Roblox".
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O Fantástico deste domingo (8) mostra um show histórico com Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Na revista eletrônica, a apresentadora Maju Coutinho vai ao centro do Rio de Janeiro atrás da plateia perfeita.
Além disso, o programa ainda traz uma discussão sobre a segurança de crianças e adolescentes que jogam "Roblox".
Por fim, a repórter Sônia Bridi acompanhou uma expedição de cientistas em Angra dos Reis para investigar o comportamento dos tubarões-tigre.
Veja também
Que horas começa o Fantástico hoje (8)?
O "Fantástico" vai ao ar logo após o Futebol, às 20h15, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.
Assuntos Relacionados