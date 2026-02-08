Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

'Fantástico' deste domingo (8) exibe show histórico com Alcione e Zeca Pagodinho

Programa ainda traz uma discussão sobre a segurança no jogo "Roblox".

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação do programa Fantástico, da TV Globo.
Legenda: Programa é exibido aos domingos.
Foto: Divulgação/Fantástico.

O Fantástico deste domingo (8) mostra um show histórico com Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Na revista eletrônica, a apresentadora Maju Coutinho vai ao centro do Rio de Janeiro atrás da plateia perfeita.

Além disso, o programa ainda traz uma discussão sobre a segurança de crianças e adolescentes que jogam "Roblox".

Por fim, a repórter Sônia Bridi acompanhou uma expedição de cientistas em Angra dos Reis para investigar o comportamento dos tubarões-tigre.

Que horas começa o Fantástico hoje (8)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o Futebol, às 20h15, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 22h45.

 
