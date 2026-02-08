Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, morre aos 47 anos

O cenário do rock internacional perdeu Brad Arnold, líder e fundador da banda 3 Doors Down. Ele faleceu nesse sábado (7), aos 47 anos, em decorrência de um câncer renal em estágio avançado. O músico enfrentava a doença, um carcinoma de células claras, que já havia atingido seus pulmões.

A confirmação do falecimento veio através de um comunicado oficial do grupo em suas redes sociais. Segundo a nota, Arnold partiu de forma tranquila, acompanhado por sua esposa, Jennifer, e por familiares próximos.

A banda aproveitou a oportunidade para exaltar não apenas o talento do artista, mas sua essência humana, descrevendo-o como um homem generoso, bem-humorado, de muita fé e um marido extremamente dedicado.

A batalha de Brad contra o câncer tornou-se pública em maio de 2025, quando o diagnóstico de estágio 4 forçou a banda a suspender suas turnês para que o vocalista pudesse focar no tratamento médico. Naquela ocasião, o cantor demonstrou resiliência, afirmando publicamente que não se sentia intimidado pela enfermidade.

Legado musical e sucesso global

A trajetória de Brad Arnold na música começou em 1996, quando ele se uniu a Matt Roberts e Todd Harrell para formar o 3 Doors Down. O sucesso mundial veio cedo, impulsionado pelo hit "Kryptonite", canção escrita por Arnold durante sua adolescência e que figurou entre as mais ouvidas da Billboard.

O primeiro disco do grupo, intitulado "The Better Life", lançado no ano 2000, foi um marco comercial, vendendo mais de 7 milhões de unidades.

No Brasil, a voz de Brad tornou-se onipresente no início da década de 2000 com a balada "Here Without You", música que ganhou ainda mais projeção ao integrar a trilha sonora da novela "Malhação". Com uma carreira sólida e repleta de sucessos no rock mainstream, o legado de Arnold é visto como algo que atravessou gerações de admiradores.

Diante da perda, a família do músico agradeceu o carinho dos fãs e solicitou que sua privacidade seja preservada neste momento de dor.