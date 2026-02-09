Enquete BBB 26: quem se destacou no 4º Sincerão?
Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.
O quarto Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite desta segunda-feira (9). A dinâmica contou com duas plateias especiais.
Participaram da dinâmica os protagonistas da semana, Líder Jonas Sulzbach, Anjo Alberto Cowboy, os emparedados Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega, e também Juliano Floss, que participou do Duelo de Risco com a Sol.
A dinâmica consistia na brincadeira 'Quem sou eu?'.
