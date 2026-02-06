Diário do Nordeste
Babu Santana se irrita com postura de Ana Paula Renault no BBB 26

Ator acabou irritado com a sister em conversa sobre a Xepa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Babu não gostou de atitude de Ana Paula sobre a xepa e expôs para aliados.
Foto: Reprodução/X.

Aliados no BBB 26, Babu Santana demonstrou insatisfação com Ana Paula Renault durante uma conversa na madrugada desta sexta-feira (6), após Jonas vencer a Prova do Líder.

Em diálogo com Juliano Floss e Chaiany, o ator comentou que ficou incomodado com a postura da jornalista no momento em que os participantes organizavam as compras da semana.

Na ocasião, Ana Paula não poderia contribuir com estalecas para o mercado da Xepa, já que perdeu moedas após receber uma punição gravíssima por se recusar a fazer o Raio-X. Mesmo assim, segundo Babu, a sister participou ativamente das decisões, fazendo sugestões e críticas.

Incomodado com a situação, o brother não escondeu a irritação e fez um desabafo aos colegas. "Fiquei p* com a Ana Paula ali: 'ovo, banana não gosta'. Deu vontade de falar: 'f*-se. Você abriu mão das suas estalecas para fazer uma jogada e agitou a casa'. E porque são vários jogos em cima de jogos... às vezes acho que falta humildade nesse sentido, sacou?", afirmou.

Babu explicou que sua aproximação com Ana Paula aconteceu por influência de Juliano Floss, que se tornou próximo da jornalista e de Milena na casa. Apesar de afirmar que gosta da sister, o ator reconheceu que algumas atitudes dela acabam gerando atritos.

Em tom de alerta, ele pediu apoio ao dançarino para lidar melhor com a convivência. "Tu me convenceu de colar a Ana Paula, mas tu vai ter que me ajudar a segurar a onda com ela. Estávamos falando de comprar lá, e a mulher não tem nada pra dar, e tá querendo se meter", declarou.

Opinião

Nas redes sociais, internautas passaram a comentar a postura de Babu em relação à colega de confinamento. Muitos acreditam que o ator evita confrontos diretos por enxergar a força de Ana Paula no jogo.

“Babu tolera a Ana Paula porque percebeu que ela é favorita, percebeu isso quando ela desafia a produção com suas atitudes”, opinou uma pessoa.

“Eu diria que faltou o Babu dizer isso na cara da Ana, mas entendo ele evitar o confronto porque o jogo dela é tão complexo que ele só viraria mais um contra ela, já que ela provavelmente não aceitaria esse toque dele e romperia”, escreveu outro internauta.

