Que horas começa o 'Viver Sertanejo' deste domingo (8)?

O programa deste domingo vai trazer um encontro entre sofrência e modão.

Pessoa sentada ao ar livre, segurando um violão acústico no colo, apoiado sobre os braços. Ela veste uma camiseta branca com estampa simples. Ao fundo, há uma cerca de madeira e um cenário rural iluminado pela luz natural.
Legenda: Daniel é o apresentador do programa "Viver Sertanejo".
Foto: Divulgação/Tv Globo.

O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (8), apresentado pelo cantor Daniel, reunirá convidados bem diferentes, com duas vertentes da música sertaneja: Pablo e Traia Véia.

Os dois vão unir sofrência e modão sertanejo, em um encontro que deve contar com muitas histórias divertidas e emocionantes.

Que horas começa o "Viver Sertanejo" hoje (1º)?

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, logo após o "Globo Rural", às 10h15, na TV Globo.

