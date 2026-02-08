Que horas começa o 'Viver Sertanejo' deste domingo (8)?
O programa deste domingo vai trazer um encontro entre sofrência e modão.
O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (8), apresentado pelo cantor Daniel, reunirá convidados bem diferentes, com duas vertentes da música sertaneja: Pablo e Traia Véia.
Os dois vão unir sofrência e modão sertanejo, em um encontro que deve contar com muitas histórias divertidas e emocionantes.
Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, logo após o "Globo Rural", às 10h15, na TV Globo.
