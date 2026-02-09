Diário do Nordeste
Casal de atores legaliza união em show do Bad Bunny no Super Bowl

Apresentação contou ainda com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Casamento durante a apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl LX Patriots vs Seahawks no Apple Music Halftime Show.
Legenda: Casamento durante a apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl LX Patriots vs Seahawks no Apple Music Halftime Show.
Foto: Josh Edelson/AFP.

O casal de atores que atuou em um casório durante o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl LX, realizado no domingo (8), realmente oficializou união na transmissão. A informação foi confirmada por fontes da liga ao canal esportivo ESPN.

Os dois ganharam destaque ao longo da apresentação. Logo no início do show, houve um pedido de casamento exibido ao público. Em outro momento, a cerimônia foi realizada no palco, com a presença de dançarinos que integravam a apresentação.

O show contou ainda com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin, além da presença de convidados no espaço cenográfico conhecido como “La Casita”, entre eles os atores Pedro Pascal e Jessica Alba e a influenciadora Alix Earle.

O espetáculo trouxe uma mensagem voltada à união e foi encerrado com um outdoor exibindo a frase: “A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor”.

Crítica social

Durante o show, Bad Bunny também entregou um Grammy a uma criança. Parte do público interpretou o gesto como uma referência a Liam Ramos, menino de 5 anos recentemente detido pelo ICE em Minneapolis, mas uma fonte informou à ESPN que a criança era um ator e não se tratava de Ramos.

De acordo com a emissora, o casal havia convidado Bad Bunny para participar do casamento. Como resposta, o artista os convidou para realizar a cerimônia durante apresentação no intervalo do Super Bowl.

