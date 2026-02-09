Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'É o elenco dos sonhos', diz Gregório Duvivier sobre 5ª temporada de 'LOL: Se Rir, Já Era'

Nova temporada do reality show de comédia estreou na última sexta-feira (6).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Grupo de participantes posando no cenário colorido de “LOL”, diante de um arco vermelho iluminado, com figurinos vibrantes e elementos decorativos divertidos ao redor.
Legenda: Nova temporada do reality só tem ex-participantes, incluindo humoristas que já venceram o programa.
Foto: Divulgação/Kelly Fuzaro.

O sucesso de "LOL: Se Rir, Já Era!", reality show de comédia do Prime Video, é tão expressivo no streaming que o programa chegou à 5ª temporada na última sexta-feira (6), mas dessa vez com novidade: apenas ex-participantes entraram no jogo com o desafio de sempre, o de não rir mesmo confinados em um estúdio repleto de humoristas.

"É o elenco dos sonhos. Tem as pessoas que eu mais já ri na vida e estavam presentes. Então, é dificílimo, um agravante, você não poder rir e ainda ter que fazer essas pessoas rirem. Realmente eu me senti na arena dos leões, com leões, mais que leões, na verdade, Godzilas e King Kongs, só os monstros mesmo da comédia brasileira", disse o humorista e ator.

Em um estúdio por cerca de seis horas, Duvivier e outros nomes icônicos do humor brasileiro seguiram as mesmas premissas das temporadas anteriores do programa. A ideia é fazer com que os outros presentes riam, enquanto o último leva um prêmio de R$ 350 mil para doar a uma instituição beneficente. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Big Fone toca de surpresa e gera briga entre Edilson e Milena no BBB 26

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica sister eliminada com 53,1%

Junto dele, nomes como Fabiana Karla, Suzy Brasil, Estevam Nabote, Igor Guimarães, Fábio Porchat e Rafael Infante, por exemplo, embarcaram no desafio. Além deles, Flavia Reis e Ed Gama, vencedores da primeira e terceira temporadas, também fazem parte do elenco.

Desafio para não rir

Para Fabiana Karla, a diversidade do time de humoristas tornou tudo um grande desafio, mas, em contrapartida, também trouxe ainda mais possibilidades para a temporada. "É muito diverso, né? Muito gostoso de assistir. Estar inserida nesse time é uma responsabilidade muito grande, porque são titãs", garantiu. 

"Todo mundo que estava ali se admira muito. Às vezes a gente ficava admirando um ao outro, acho que era um perigo. É um time muito diverso, com humores muito diferentes e acho que isso é o que trazia esse refresco", reforçou. 

A nova temporada também apostou em algo diferente: a saída de Tom Cavalcante da apresentação para participar entre os competidores. Dessa vez, quem comanda é Fábio Porchat.

"Eu não consigo olhar para o Tom. O Tom, eu converso com o olho há muito tempo, né? A gente só basta se olhar que a gente já sabe a brincadeira um do outro", disse Fabiana aos risos.

Tom também teve dificuldades. "Eles vieram para cima de mim, particularmente o Gregório, soltando umas palavras trocadas, uns trocadilhos assim pesados mesmo, que é para matar", comentou o humorista também se divertindo.

"LOL: Se Rir, Já Era!" tem seis episódios e está disponível no Prime Video. 

Assuntos Relacionados
Fotos de Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan.
Zoeira

Rafa Kalimann e Nattan celebram um mês de Zuza

Zuza Helena é a primeira filha do casal.

Redação
Há 13 minutos
Grupo de participantes posando no cenário colorido de “LOL”, diante de um arco vermelho iluminado, com figurinos vibrantes e elementos decorativos divertidos ao redor.
Zoeira

'É o elenco dos sonhos', diz Gregório Duvivier sobre 5ª temporada de 'LOL: Se Rir, Já Era'

Nova temporada do reality show de comédia estreou na última sexta-feira (6).

Redação
Há 54 minutos
Close-up de duas pessoas conversando: uma jovem de óculos e tranças à esquerda, e um homem de meia-idade com camiseta clara à direita.
Zoeira

Big Fone toca de surpresa e gera briga entre Edilson e Milena no BBB 26

Ação terminou com brothers premiados com dinheiro.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Foto dos participantes Babu, Sarah e Sol no paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica sister eliminada com 53,1%

Um participante será eliminado na próxima terça-feira (10).

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Casamento durante a apresentação do cantor porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl LX Patriots vs Seahawks no Apple Music Halftime Show.
Zoeira

Casal de atores legaliza união em show do Bad Bunny no Super Bowl

Apresentação contou ainda com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma celebração ao ar livre com o cantor Bad Bunny e pessoas dançando e tocando instrumentos musicais, incluindo crianças e adultos, em um ambiente festivo.
Zoeira

Show de Bad Bunny no Super Bowl recebe crítica de Trump: 'Não faz sentido'

Cantor se utilizou do evento para prestar uma homenagem à cultura latino-americana.

Paulo Roberto Maciel*
09 de Fevereiro de 2026
foto de Sarah, Cowboy, Sol Vega e Capeta sentados em sofá no jardim do BBB 26.
Zoeira

Brothers criticam Babu após formação de paredão no BBB 26: 'Prepotente'

Grupo de veteranos analisou o jogo do ator após a formação do paredão.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Foto dos participantes Babu, Sarah e Sol no paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol? Quem deve sair do reality?

Um participante será eliminado na próxima terça-feira (10).

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem de divulgação do programa Fantástico, da TV Globo.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (8) exibe show histórico com Alcione e Zeca Pagodinho

Programa ainda traz uma discussão sobre a segurança no jogo "Roblox".

Redação
08 de Fevereiro de 2026
O participante Cowboy sorri emocionado enquanto olha para o lado, exibindo sua barba grisalha e cabelos escuros penteados. Ao fundo, luzes de neon azul e tons de roxo compõem o cenário vibrante do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Cowboy abre mão de imunidade extra e opta por vídeo da família no Presente do Anjo

Brother é o anjo da semana na dinâmica do BBB 26.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (08/02)?

O quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Temperatura Máxima exibe o filme 'Missão Resgate' hoje (08/02)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Missão Resgate' hoje (08/02)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
layane rainha fantasia mulher sorrindo.
Zoeira

Quem ganhou o concurso Rainha das Rainhas 2026?

A premiação aconteceu nesse sábado (7).

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra o vocalista da banda 3 Doors Down puxando um microfone com pedestal para cantar em show.
Zoeira

Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, morre aos 47 anos

Banda de rock suspendeu shows e turnês no ano passado para que integrante se dedicasse a tratamento contra um câncer.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Pessoa sentada ao ar livre, segurando um violão acústico no colo, apoiado sobre os braços. Ela veste uma camiseta branca com estampa simples. Ao fundo, há uma cerca de madeira e um cenário rural iluminado pela luz natural.
Zoeira

Que horas começa o 'Viver Sertanejo' deste domingo (8)?

O programa deste domingo vai trazer um encontro entre sofrência e modão.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas estão em um estúdio de TV colorido. A pessoa em primeiro plano segura o celular para tirar a foto, vestindo uma roupa vermelha. Ao fundo, outra pessoa está sentada à mesa, usando jaqueta jeans e camisa clara, com um tablet à sua frente. Atrás deles há um painel com paisagem estilizada nas cores azul, verde e laranja e uma tela exibindo o logo do programa “Globo Rural”.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (8) reexibe reportagem sobre literatura de cordel no nordeste

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
duelo de risco bbb 26.
Zoeira

Duelo de Risco: Juliano e Sol indicam Samira para o paredão

Jonas sorteou Sol para participar do Duelo de Risco.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Sarah do BBB26.
Zoeira

Fala de Sarah no BBB 26 sobre Mbappé é alvo de críticas e discussão online

Internautas questionaram a fala da participante.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Policiais fantasiados prendendo suspeitos em bloco da Ivete Sangalo.
Zoeira

Policiais fantasiados prendem suspeitos de crimes em bloco da Ivete Sangalo

O bloco da baiana reuniu mais de 1,2 milhão de foliões.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Juliano à esquerda e Milena à direita.
Zoeira

Juliano e Milena são escolhidos pelo Anjo Cowboy para o Castigo do Monstro no BBB 26

Eles terão de ficar "ligados" em uma roupa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026