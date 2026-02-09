'É o elenco dos sonhos', diz Gregório Duvivier sobre 5ª temporada de 'LOL: Se Rir, Já Era'

O sucesso de "LOL: Se Rir, Já Era!", reality show de comédia do Prime Video, é tão expressivo no streaming que o programa chegou à 5ª temporada na última sexta-feira (6), mas dessa vez com novidade: apenas ex-participantes entraram no jogo com o desafio de sempre, o de não rir mesmo confinados em um estúdio repleto de humoristas.

"É o elenco dos sonhos. Tem as pessoas que eu mais já ri na vida e estavam presentes. Então, é dificílimo, um agravante, você não poder rir e ainda ter que fazer essas pessoas rirem. Realmente eu me senti na arena dos leões, com leões, mais que leões, na verdade, Godzilas e King Kongs, só os monstros mesmo da comédia brasileira", disse o humorista e ator.

Em um estúdio por cerca de seis horas, Duvivier e outros nomes icônicos do humor brasileiro seguiram as mesmas premissas das temporadas anteriores do programa. A ideia é fazer com que os outros presentes riam, enquanto o último leva um prêmio de R$ 350 mil para doar a uma instituição beneficente.

Junto dele, nomes como Fabiana Karla, Suzy Brasil, Estevam Nabote, Igor Guimarães, Fábio Porchat e Rafael Infante, por exemplo, embarcaram no desafio. Além deles, Flavia Reis e Ed Gama, vencedores da primeira e terceira temporadas, também fazem parte do elenco.

Desafio para não rir

Para Fabiana Karla, a diversidade do time de humoristas tornou tudo um grande desafio, mas, em contrapartida, também trouxe ainda mais possibilidades para a temporada. "É muito diverso, né? Muito gostoso de assistir. Estar inserida nesse time é uma responsabilidade muito grande, porque são titãs", garantiu.

"Todo mundo que estava ali se admira muito. Às vezes a gente ficava admirando um ao outro, acho que era um perigo. É um time muito diverso, com humores muito diferentes e acho que isso é o que trazia esse refresco", reforçou.

A nova temporada também apostou em algo diferente: a saída de Tom Cavalcante da apresentação para participar entre os competidores. Dessa vez, quem comanda é Fábio Porchat.

"Eu não consigo olhar para o Tom. O Tom, eu converso com o olho há muito tempo, né? A gente só basta se olhar que a gente já sabe a brincadeira um do outro", disse Fabiana aos risos.

Tom também teve dificuldades. "Eles vieram para cima de mim, particularmente o Gregório, soltando umas palavras trocadas, uns trocadilhos assim pesados mesmo, que é para matar", comentou o humorista também se divertindo.

"LOL: Se Rir, Já Era!" tem seis episódios e está disponível no Prime Video.