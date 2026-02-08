Quem ganhou o concurso Rainha das Rainhas 2026?

Quinze candidatas concorreram nesse sábado (7) ao título Rainha das Rainhas 2026. Layane Santos, do Guará Park, foi a vencedora da 78ª edição do concurso.

A competição é considerada o maior concurso de beleza e fantasia da região Norte. A fantasia da ganhadora fez referência ao búfalo carabao, do Marajó.

Layane recebeu como prêmio um carro Peugeot 208, zero quilômetro, bolsa integral na Faculdade Fibra, kit do Shopping Bosque Grão-Pará no valor de R$ 5 mil e a faixa de soberana do Carnaval.

"O clube me ajudou desde o primeiro momento. Desde a primeira reunião eles me disseram: você vai ser nossa rainha. Não é só meu sonho, é o sonho de muita gente", disse a jovem.

CULTURA

A fantasia foi inspirada nas tradições indígenas, destacando a cultura paraense.

A peça teve criação de por Matheus Souza, unindo rabos de galo, penas de pavão e de faisão.

COMO FUNCIONA O CONCURSO

O desfile de cada finalista diante dos jurados teve duração de dois minutos. A apresentação ao público durou três minutos, com caráter artístico e de interação com a torcida.

Ao fim das apresentações individuais aconteceu um desfile coletivo.

Além da Rainha das Rainhas houve a escolha de quatro princesas.