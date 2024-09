Deolane Bezerra já gastou mais de R$ 37 mil com cirurgias; veja antes e depois da influenciadora

A influenciadora Deolane Bezerra virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após ser presa em Pernambuco, nessa quarta-feira (4), sob acusação de lavagem de dinheiro. Com seu nome em alta, o antes e depois da viúva de MC Kevin também acabou viralizando na internet.

Somente em março desse ano, Deolane gastou R$ 37,8 mil em procedimentos estéticos como fios de sustentação, preenchimento e botox. “R$ 37.800 foram gastos para arrumar toda a face após anos de preenchimentos. Ela não estava mais satisfeita com formato que estava ficando. Tivemos que remover tudo o que tinha anteriormente e ir refazendo aos poucos para ficar harmonioso e sutil. Tem que ser feito com muita cautela para ficar harmonioso e sutil”, disse a médica Bruna Mesquita, responsável pelos procedimentos da advogada, em entrevista ao UOL.

Deolane também já passou por implante de silicone nos seios, preenchimento labial, rinoplastia para alterar o formato do nariz, colocou lentes de contato nos dentes e até fez ninfoplastia, para reduzir os pequena lábios vaginais. “Fiz todas as plásticas que você imaginar. Tudo que dá pra me deixar mais bonita eu desenrolo”, disse em entrevista recente.

Questionada sobre o assunto beleza, Deolane não esconde que gosta de melhorar sua imagem. “O que uma lente de contato e uma boca não fazem? E também tem a orelha, o mega hair... Se descer mais um pouco, encontramos silicone e lipoaspiração”, disse em outra entrevista recente.

A viúva do MC segue presa em Recife. A mãe de Deolane, Solange, também foi presa na operação.