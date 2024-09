Golpista que inspirou série da Netflix participa de reality com tornozeleira eletrônica nos EUA

Anna Delvey, que, na verdade, se chama Anna Sorokin, e inspirou a série da Netflix “Inventando Anna”, foi confirmada como uma das participantes do programa “Dancing with the Stars”, nos Estados Unidos. A atração estreia no próximo dia 17.

Anna terá de dançar usando uma tornozeleira eletrônica, com a qual ela já costuma posar para fotos em suas redes sociais. A mulher cumpre prisão domiciliar desde 2022, após se passar por uma herdeira alemã e enganar bancos e hotéis.

O programa minimizou a situação de Anna e a descreveu como “uma artista, ícone da moda e infame socialite de Nova York que ganhou atenção internacional depois que a Netflix comprou os direitos de sua história”.

Anna atualmente usa sua história para lucrar e se tornou uma celebridade. Ela oferece, por exemplo, jantares para famosos em seu apartamento, vende suas obras de arte e tem um podcast. Nesta sexta-feira (6), ela prestigiará um desfile do New York Fashion Week.