Deolane Bezerra não fala mais com a mãe e a filha de MC Kevin, diz site

A influenciadora Deolane Bezerra, que está presa acusada pelo crime de lavagem de dinheiro, não fala mais com a sogra, Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, conforme o Extra.

Após a morte do artista, as duas se desentenderam, mas logo voltaram a se falar e afirmaram que cuidariam juntas do legado de Kevin. No entanto, segundo o site, a ascensão meteórica da advogada não deixou Valquíria confortável, já que ela acreditou que a ex-A Fazenda estava lucrando com a imagem do filho morto.

O rompimento aconteceu aos poucos e se concretizou quando Valquíria casou, em novembro do ano passado, e não convidou Deolane. As duas também não se seguem mais no Instagram.

Deolane também não tem mais contato com Soraya Gusmão, hoje com 8 anos, filha de MC Kevin. Na época da morte do artista, a influenciadora chegou a dar vários depoimentos sobre o carinho que tinha pela criança e defendeu que Soraya ficasse com a herança deixada pelo pai, como os direitos autorais dele.

Prisão de Deolane

Deolane foi presa na quarta-feira (4), em Pernambuco, e passará nesta quinta-feira (5) por uma audiência de custódia. A mãe da influenciadora, Solange, também foi presa na operação.