Relembre relacionamento entre MC Kevin e Deolane Bezerra, influencer presa por lavagem de dinheiro

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, 36, presa nesta quarta-feira (4), viveu um relacionamento com MC Kevin. Nascida em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, ela ganhou holofotes nacionalmente após a morte repentina do paulista, em 21 de maio de 2021.

À época, o funkeiro paulista estava alcoolizado quando se assustou com a possibilidade de ser flagrado pela esposa em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, com uma acompanhante, Bianca Domingues.

Veja também Zoeira Atores de Fred e Daphne, da franquia 'Scooby-Doo', comemoram 22 anos de casamento Zoeira Irmã se pronuncia após prisão de Deolane Bezerra: 'Vamos provar nossa inocência'

Ao tentar pular da varanda do quinto andar do quarto de hotel onde estava para o andar de baixo, Kevin caiu e não resistiu à queda. A Polícia Civil do Rio, com a anuência do Ministério Público (MP), entendeu que a morte foi acidental e pediu o arquivamento do caso.

Casamento

Depois do acidente de Kevin, Deolane fez uma tatuagem em homenagem ao cantor: "No meu coração, só ficará momentos bons". Ao ser ouvida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela se identificou como noiva do MC.

Na época, a declaração levantou questionamentos sobre o estado civil deles, já que o casal anunciou o casamento com direito a fotos de uma celebração em Tulum, no México, mas a celebração internacional teve valor mais simbólico do que oficial. A assessoria do músico tratou a festa no México como “noivado”.

Influenciadora é investigada por prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quarta, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A detenção foi confirmada pela corporação à TV Globo. A empresária foi capturada em um endereço no bairro de Boa Viagem e encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados.

Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora Deolane Bezerra, usou as redes sociais para se posicionar sobre a prisão da advogada. Pelos stories do Instagram, Dayanne declarou que a investigação está relacionada à empresa "Esportes da Sorte" e alega que a irmã e a mãe, também alvo da ofensiva, são inocentes.