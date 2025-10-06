Concurso da Polícia Civil do ES oferece 1.052 vagas com salário de R$ 8,5 mil
Inscrições começam em 16 de outubro; provas estão previstas para fevereiro de 2026
Foi publicado nesta segunda-feira (6) o edital do concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP). A taxa de participação é de R$ 130.
Ao todo, serão ofertadas 1.052 vagas, com remuneração inicial de R$ 8.539,34, além de auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas entre 16 de outubro e 16 de novembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela organização do certame.
Etapas e provas
O concurso será composto por seis fases, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:
- Prova objetiva de conhecimentos;
- Teste de Aptidão Física (TAF);
- Exame de saúde;
- Exame psicotécnico;
- Investigação criminal e social;
- Curso de formação profissional.
As provas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, e serão aplicadas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
As disciplinas cobradas incluem Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico e Matemática, Noções de Contabilidade, Administração Geral e Pública, além de Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal e Civil.
Requisitos e distribuição de vagas
Para concorrer, o candidato deve ter nível superior completo, carteira de habilitação (categoria mínima B) e registro no conselho de classe, quando exigido pela formação.
A distribuição das vagas é a seguinte:
- 684 para ampla concorrência;
- 210 para candidatos negros;
- 105 para pessoas com deficiência (PcD);
- 53 para candidatos indígenas.
Possibilidade de uso do nome social
Durante a inscrição, candidatos transgêneros poderão solicitar o uso do nome social, informando o nome e sobrenome pelos quais desejam ser tratados.
Isenção da taxa
Podem solicitar isenção da taxa de inscrição, entre 16 e 17 de outubro, também pelo site do Ibade:
- Candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);
- Doadores de medula óssea ou sangue;
- Pessoas com deficiência;
- Isentos de declaração de Imposto de Renda;
- Convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral.
Carreira e atuação
O cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) foi criado pela Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024.
A função substitui as antigas carreiras de investigador, escrivão e agente de polícia, unificando as atribuições ligadas à investigação criminal.
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, cerca de 70% dos aprovados serão lotados no interior do Estado, e o restante atuará na Grande Vitória. Ele destacou que o profissional pode atingir o topo da carreira em cerca de 15 anos.
Validade do concurso
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme necessidade da instituição.