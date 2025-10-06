Concurso da Polícia Civil do ES oferece 1.052 vagas com salário de R$ 8,5 mil

Foi publicado nesta segunda-feira (6) o edital do concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP). A taxa de participação é de R$ 130.

Ao todo, serão ofertadas 1.052 vagas, com remuneração inicial de R$ 8.539,34, além de auxílio-alimentação de R$ 800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas entre 16 de outubro e 16 de novembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela organização do certame.

Etapas e provas

O concurso será composto por seis fases, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:

Prova objetiva de conhecimentos;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Exame de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação profissional.

As provas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, e serão aplicadas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

As disciplinas cobradas incluem Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico e Matemática, Noções de Contabilidade, Administração Geral e Pública, além de Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal e Civil.

Requisitos e distribuição de vagas

Para concorrer, o candidato deve ter nível superior completo, carteira de habilitação (categoria mínima B) e registro no conselho de classe, quando exigido pela formação.

A distribuição das vagas é a seguinte:

684 para ampla concorrência;

210 para candidatos negros;

105 para pessoas com deficiência (PcD);

53 para candidatos indígenas.

Possibilidade de uso do nome social

Durante a inscrição, candidatos transgêneros poderão solicitar o uso do nome social, informando o nome e sobrenome pelos quais desejam ser tratados.

Isenção da taxa

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição, entre 16 e 17 de outubro, também pelo site do Ibade:

Candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);

Doadores de medula óssea ou sangue;

Pessoas com deficiência;

Isentos de declaração de Imposto de Renda;

Convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral.

Carreira e atuação

O cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) foi criado pela Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024.

A função substitui as antigas carreiras de investigador, escrivão e agente de polícia, unificando as atribuições ligadas à investigação criminal.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, cerca de 70% dos aprovados serão lotados no interior do Estado, e o restante atuará na Grande Vitória. Ele destacou que o profissional pode atingir o topo da carreira em cerca de 15 anos.

Validade do concurso

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme necessidade da instituição.