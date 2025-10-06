Diário do Nordeste
Instituto Centec abre mais de 2,5 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:08)
Papo Carreira
Curso de capacitação profissional
Legenda: As capacitações são voltadas, prioritariamente, para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica
Foto: Divulgação Secitece

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas com mais de 2,5 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) durante o mês de outubro.

Entre os cursos ofertados, estão Pilotagem de Drone, Desenvolvedor Front End, Costureiro, Redes Sociais para Negócios e Design de Sobrancelhas. As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e online, com turmas iniciando a cada semana na Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT).

A carga horária varia entre 40 e 160 horas, oferecendo formação com foco em teoria e prática, adequados para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo.

Quem pode participar?

As capacitações são voltadas, prioritariamente, para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para participar, o candidato deve morar no Ceará, ter a partir de 16 anos e atender aos requisitos de escolaridade e os específicos de cada curso.

Para os cursos online, a inscrição deve ser feita na plataforma Centec Academy. Por meio do portal, os interessados podem consultar a lista completa de cursos disponíveis, assim como carga horária, requisitos e locais de realização. 

Já as inscrições para os cursos presenciais devem ser feitas diretamente na sede dos CVTs que oferecem as turmas.

