Alerj lança edital com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) apresentou edital de concurso público com 101 vagas para cargos de nível médio e superior. O documento foi publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (03).

As provas, que serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, são organizadas pela Fundação Getúlio Vargas, que receberá as inscrições a partir do dia 13 de outubro e segue até 13 de novembro de 2025.

O concurso oferece vagas para o cargo de Especialista Legislativo Nível IV, nas áreas de Assistente Social (2 vagas), Saúde – Enfermagem (3 vagas), Medicina (3 vagas), Controle Interno e Auditoria (5 vagas), Relações Públicas – Institucionais (2 vagas), Comunicação Social (3 vagas), Elaboração Legislativa (20 vagas), Recursos Humanos (10 vagas), Orçamento e Finanças (5 vagas) e Administração Geral (25 vagas). Também há oportunidades para Especialista Legislativo Nível III em Administração Geral, com 20 vagas.

Para todos os cargos acima é exigido nível superior, exceto para especialista legislativo – Nível III (Administração geral) que cobra ensino médio.

Além disso, há 3 vagas para ingresso no cargo de Procurador Legislativo para a composição do Quadro de Pessoal da ALERJ.

As remunerações são de R$ R$ 10.369,60 para as carreiras de nível médio; R$ 12.591,66, para funções de nível superior; e R$ 44.008,52, para procurador legislativo.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever a partir do dia 13 deste mês pelo site da FGV, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição para especialista legislativo – nível III custa R$ 85; já para especialista legislativo – nível IV, R$ 110; por fim, para procurador legislativo, R$ 285, mas podem solicitar isenção de pagamento os cidadãos que tenham prestado serviço em mesas receptoras em eleições no Estado do Rio e os inscritos no CadÚnico. O prazo de solicitação é de 9h de 9 de outubro às 16h de 10 de outubro.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 7 de dezembro. A divulgação do resultado está previsto para 14 de abril de 2026.



