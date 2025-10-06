Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gabaritos do CNU 2 são divulgados nesta segunda-feira (6)

Candidatos que identificarem inconsistências ou não concordarem com os enunciados ou as respostas podem entrar com recurso

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
Papo Carreira
Imagem mostra fila de candidatos chegando ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro
Legenda: Cerca de 60% dos inscritos compareceram aos locais de prova da primeira fase do certame
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os gabaritos preliminares das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta segunda-feira (6), conforme o cronograma oficial.  

A relação com as respostas das avaliações, aplicadas nesse fim de semana, será publicada no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Os candidatos que identificarem inconsistências ou não concordarem com os enunciados, ou as respostas dos gabaritos podem entrar com recurso entre terça (7) e quarta-feira (8).  

Após a análise dos recursos, as notas finais das provas objetivas serão divulgadas em 12 de novembro, com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para realizar a avaliação discursiva, prevista para ser aplicadas em 7 de dezembro.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (6)

teaser image
Papo Carreira

Alerj lança edital com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil

60% dos candidatos realizaram provas 

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, detalhou que 60% dos inscritos no CNU compareceram aos locais de provas nesse domingo (5). Ao todo, foram 436.582 pessoas presentes, dos mais de 760 mil que fizeram a inscrição. 

O resultado representa um avanço em relação à 1ª edição, do ano passado, quando 46% participaram do concurso, conforme informações da Agência Brasil.

"A gente já tinha essa expectativa com base nas pessoas que visualizaram o cartão de confirmação, que tinha sido um número bastante elevado, mais 65% das pessoas tinha visto o cartão de confirmação, e a comparecimento de quase 60% das pessoas foi muito importante, muito positivo, que é muito acima da média geral dos concursos recentemente, que tem sido em torno aí de 50% ou menos 50%, como tinha sido o caso do CPNU1", disse a titular da Pasta. 

Os candidatos da primeira fase responderam 90 perguntas de múltipla escolha para o nível superior, e 68 para o nível intermediário.

Somente os habilitados nessa etapa serão convocados, em novembro, para fazer a prova discursiva.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário. 

Próximas etapas do CNU 2025

  • Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 6/10/2025
  • Prazo para interposição de recursos quanto às questões formuladas e gabaritos divulgados: 7/10 e 8/10/2025
  • Disponibilização da imagem do cartão de respostas: 12/11/2025
  • Divulgação das notas finais das provas objetivas: 12/11/2025
  • Aplicação da Prova Discursiva: 7/12/2025
Assuntos Relacionados
Imagem mostra fila de candidatos chegando ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro
Papo Carreira

Gabaritos do CNU 2 são divulgados nesta segunda-feira (6)

Candidatos que identificarem inconsistências ou não concordarem com os enunciados ou as respostas podem entrar com recurso

Carol Melo
Há 1 hora
Gabarito sendo preeenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (6)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 8 mil

Redação
06 de Outubro de 2025
Papo Carreira

Quando sai o gabarito da prova do CNU?

As provas objetivas do Concurso Unificado serão realizadas neste domingo (5) em todo o Brasil

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem que representa a ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Prédio de concreto bege com arquitetura atrás da estátua de Tiradentes, uma escultura em bronze.
Papo Carreira

Alerj lança edital com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil

Concurso conta com oportunidades nos níveis médio e superior

Ana Alice Freire*
04 de Outubro de 2025
Policiais penais de Minas Gerais
Papo Carreira

Polícia Penal de MG publica edital com mais de 1 mil vagas

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos

Redação
03 de Outubro de 2025
Alunos dos cursos profissionalizantes do IJCPM conversam entre si na sala de aula.
Papo Carreira

IJCPM oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens do entorno dos shoppings RioMar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet

Redação
02 de Outubro de 2025
Estudante do IFCE
Papo Carreira

IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem mostra campus do IFPB
Papo Carreira

Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro

Renato Bezerra
01 de Outubro de 2025
Homem fazendo uma bebida, vestido com roupa de um profissional que fez um cursos profissionalizante de bartender
Papo Carreira

Governo oferta cursos profissionalizantes gratuitos para a população LGBTQIA+; veja mais

Os cursos são de bartender e recepcionista. As inscrições seguem até 10 de outubro

Geovana Almeida*
30 de Setembro de 2025
Candidatos de concurso público
Papo Carreira

CNU 2025: confira guia completo para o 'Enem dos Concursos'

A segunda edição do processo seletivo oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra aprendizes da Petrobras
Papo Carreira

Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

Os selecionados recebem salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º, férias e FGTS

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil

Redação
29 de Setembro de 2025
imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova
Papo Carreira

Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Redação
27 de Setembro de 2025
Imagem mostra curso realizado na Cagece
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos; veja detalhes

Inscrições serão no dia 4 de outubro

Redação
23 de Setembro de 2025
Participantes de concurso fazem a prova dentro de uma sala apropriada. Imagem para matéria sobre consulta do local de prova do CNU.
Papo Carreira

Veja como consultar o local de prova do CNU 2025

Concurso Nacional Unificado acontece em outubro

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem mostra turma de curso realizado na Casa de Vovó Dedé
Papo Carreira

Casa de Vovó Dedé oferece cursos gratuitos de gastronomia em outubro; veja quais

Iniciativa é voltada à comunidade da Barra do Ceará e bairros vizinhos

Redação
22 de Setembro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (22)

Há oportunidades para Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 9 mil

Redação
22 de Setembro de 2025
Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), na Unisuam, zona norte da cidade do Rio de Janeiro.
Papo Carreira

CNU 2025 disponibiliza cartão de confirmação nesta segunda-feira (22)

Documento contém dados como local de aplicação da prova, número de inscrição e data e hora da avaliação

Carol Melo
22 de Setembro de 2025
XP investimentos
Papo Carreira

Programa XP Future abre vagas para Fortaleza; veja como participar

O objetivo é selecionar e qualificar profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos

Redação
18 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2024: governo prorroga prazo para manifestar interesse em lista de espera

O procedimento é obrigatório para todos os candidatos que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados

Redação
18 de Setembro de 2025