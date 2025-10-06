Gabaritos do CNU 2 são divulgados nesta segunda-feira (6)

Os gabaritos preliminares das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta segunda-feira (6), conforme o cronograma oficial.

A relação com as respostas das avaliações, aplicadas nesse fim de semana, será publicada no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Os candidatos que identificarem inconsistências ou não concordarem com os enunciados, ou as respostas dos gabaritos podem entrar com recurso entre terça (7) e quarta-feira (8).

Após a análise dos recursos, as notas finais das provas objetivas serão divulgadas em 12 de novembro, com a imagem do cartão de respostas e a lista de convocados para realizar a avaliação discursiva, prevista para ser aplicadas em 7 de dezembro.

60% dos candidatos realizaram provas

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, detalhou que 60% dos inscritos no CNU compareceram aos locais de provas nesse domingo (5). Ao todo, foram 436.582 pessoas presentes, dos mais de 760 mil que fizeram a inscrição.

O resultado representa um avanço em relação à 1ª edição, do ano passado, quando 46% participaram do concurso, conforme informações da Agência Brasil.

"A gente já tinha essa expectativa com base nas pessoas que visualizaram o cartão de confirmação, que tinha sido um número bastante elevado, mais 65% das pessoas tinha visto o cartão de confirmação, e a comparecimento de quase 60% das pessoas foi muito importante, muito positivo, que é muito acima da média geral dos concursos recentemente, que tem sido em torno aí de 50% ou menos 50%, como tinha sido o caso do CPNU1", disse a titular da Pasta.

Os candidatos da primeira fase responderam 90 perguntas de múltipla escolha para o nível superior, e 68 para o nível intermediário.

Somente os habilitados nessa etapa serão convocados, em novembro, para fazer a prova discursiva.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Próximas etapas do CNU 2025