Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (6)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 8 mil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:29)
Papo Carreira
Gabarito sendo preeenchido.
Legenda: Os cargos são para diversos níveis de escolaridade.
Foto: Shutterstock / Smolaw.

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (6).

Há oportunidades para várias localidades, da Capital ao Interior, e os salários chegam a quase R$  8 mil.

Prefeitura de Morrinhos

Prefeitura de Morrinhos, no Ceará, abriu um concurso público com 459 vagas, distribuídas em mais de 30 áreas. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Além disso, o edital ainda conta com 260 vagas de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 4,7 mil. Já as cargas horárias podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Consulpam até esta segunda-feira (6).

>> Confira edital 001/2025 completo

>> Confira edital 002/2025 completo

>> Confira edital 003/2025 completo

Prefeitura de Ipaumirim

A Prefeitura Municipal de Ipaumirim, no Centro-Sul cearense, abriu concurso público com 225 vagas, distribuídas em 46 áreas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Dentre as vagas, 75 são para preencher funções em aberto e 150 são para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.520 a R$ 8.308,36.

>> Clique e confira o edital completo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site da Universidade Patativa, até 19 de outubro (às 23h59).

OUTRAS SELEÇÕES E CURSOS

Petrobras

A Petrobras anunciou a abertura de vagas para o Programa Jovem Aprendiz, com as oportunidades distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. Segundo a estatal, a iniciativa promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional.

Do total de vagas anunciadas, 17 são para Fortaleza. Os selecionados na capital cearense receberão aprendizagem profissional de eletricista industrial no Senai da Barra do Ceará. 

>> Veja edital completo

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para 3.830 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais, em 28 cidades do Estado.

Entre as capacitações disponíveis estão as de: Automação Industrial, Eletromecânica, Eventos, Informática, Logística, Panificação e Redes de Computadores.

As inscrições já estão abertas e vão até 19 de outubro, pelo site do processo seletivo. Segundo o IFCE, não há cobrança de taxa de inscrição, mensalidades ou matrículas. Do total de vagas ofertadas, 50% são para candidatos egressos de escolas públicas.

>> Veja edital

Papo Carreira
