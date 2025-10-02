IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades
Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para 3.830 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais, em 28 cidades do Estado.
Entre as capacitações disponíveis estão as de: Automação Industrial, Eletromecânica, Eventos, Informática, Logística, Panificação e Redes de Computadores.
Conforme o edital, os cursos técnicos são divididos nas seguintes modalidades:
- Integrados: nos quais os alunos cursam o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo, no IFCE;
- Subsequentes: voltados para quem já terminou o ensino médio;
- Concomitantes: ofertados a quem está cursando o ensino médio tradicional e que, no contraturno, irá cursar o ensino técnico no IFCE.
Como se inscrever?
As inscrições já estão abertas e vão até 19 de outubro, pelo site do processo seletivo. Segundo o IFCE, não há cobrança de taxa de inscrição, mensalidades ou matrículas. Do total de vagas ofertadas, 50% são para candidatos egressos de escolas públicas.
O processo seletivo está aberto nas seguintes unidades:
- Acaraú
- Aracati
- Baturité
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Caucaia
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Guaramiranga
- Horizonte
- Iguatu
- Itapipoca
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Juazeiro do Norte
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Paracuru
- Pecém
- Quixadá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tauá
- Tianguá
- Umirim
- Ubajara
A seleção acontece em fase única, que consiste na análise do histórico escolar, sem a realização de prova.