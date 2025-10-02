Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Estudante do IFCE
Legenda: Os cursos técnicos são divididos em três modalidades
Foto: Marcelo Andrade / IFCE Tabuleiro do Norte

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para 3.830 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais, em 28 cidades do Estado.

Entre as capacitações disponíveis estão as de: Automação Industrial, Eletromecânica, Eventos, Informática, Logística, Panificação e Redes de Computadores.

Conforme o edital, os cursos técnicos são divididos nas seguintes modalidades:

  • Integrados: nos quais os alunos cursam o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo, no IFCE;
  • Subsequentes: voltados para quem já terminou o ensino médio;
  • Concomitantes: ofertados a quem está cursando o ensino médio tradicional e que, no contraturno, irá cursar o ensino técnico no IFCE.

>> Veja edital

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

teaser image
Papo Carreira

Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

Como se inscrever?

As inscrições já estão abertas e vão até 19 de outubro, pelo site do processo seletivo. Segundo o IFCE, não há cobrança de taxa de inscrição, mensalidades ou matrículas. Do total de vagas ofertadas, 50% são para candidatos egressos de escolas públicas. 

O processo seletivo está aberto nas seguintes unidades:

  1. Acaraú
  2. Aracati
  3. Baturité
  4. Boa Viagem
  5. Camocim
  6. Canindé
  7. Caucaia
  8. Cedro
  9. Crateús
  10. Crato
  11. Guaramiranga
  12. Horizonte
  13. Iguatu
  14. Itapipoca
  15. Jaguaribe
  16. Jaguaruana
  17. Juazeiro do Norte
  18. Limoeiro do Norte
  19. Maracanaú
  20. Paracuru
  21. Pecém
  22. Quixadá
  23. Sobral
  24. Tabuleiro do Norte
  25. Tauá
  26. Tianguá
  27. Umirim
  28. Ubajara

A seleção acontece em fase única, que consiste na análise do histórico escolar, sem a realização de prova.

Assuntos Relacionados
Estudante do IFCE
Papo Carreira

IFCE abre mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos; veja cidades

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra campus do IFPB
Papo Carreira

Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro

Renato Bezerra
01 de Outubro de 2025
Homem fazendo uma bebida, vestido com roupa de um profissional que fez um cursos profissionalizante de bartender
Papo Carreira

Governo oferta cursos profissionalizantes gratuitos para a população LGBTQIA+; veja mais

Os cursos são de bartender e recepcionista. As inscrições seguem até 10 de outubro

Geovana Almeida*
30 de Setembro de 2025
Candidatos de concurso público
Papo Carreira

CNU 2025: confira guia completo para o 'Enem dos Concursos'

A segunda edição do processo seletivo oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra aprendizes da Petrobras
Papo Carreira

Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

Os selecionados recebem salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º, férias e FGTS

Renato Bezerra
29 de Setembro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil

Redação
29 de Setembro de 2025
imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova
Papo Carreira

Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Redação
27 de Setembro de 2025
Imagem mostra curso realizado na Cagece
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos; veja detalhes

Inscrições serão no dia 4 de outubro

Redação
23 de Setembro de 2025
Participantes de concurso fazem a prova dentro de uma sala apropriada. Imagem para matéria sobre consulta do local de prova do CNU.
Papo Carreira

Veja como consultar o local de prova do CNU 2025

Concurso Nacional Unificado acontece em outubro

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem mostra turma de curso realizado na Casa de Vovó Dedé
Papo Carreira

Casa de Vovó Dedé oferece cursos gratuitos de gastronomia em outubro; veja quais

Iniciativa é voltada à comunidade da Barra do Ceará e bairros vizinhos

Redação
22 de Setembro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (22)

Há oportunidades para Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 9 mil

Redação
22 de Setembro de 2025
Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), na Unisuam, zona norte da cidade do Rio de Janeiro.
Papo Carreira

CNU 2025 disponibiliza cartão de confirmação nesta segunda-feira (22)

Documento contém dados como local de aplicação da prova, número de inscrição e data e hora da avaliação

Carol Melo
22 de Setembro de 2025
XP investimentos
Papo Carreira

Programa XP Future abre vagas para Fortaleza; veja como participar

O objetivo é selecionar e qualificar profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos

Redação
18 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2024: governo prorroga prazo para manifestar interesse em lista de espera

O procedimento é obrigatório para todos os candidatos que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados

Redação
18 de Setembro de 2025
Foto de dentro do hospital Harold Juaçaba
Papo Carreira

Rede ICC abre 44 vagas para programas de residência; veja detalhes e como se inscrever

Os residentes aprovados começam a trabalhar somente em 2026, nos hospitais da rede do Instituto do Câncer do Ceará

Redação
17 de Setembro de 2025
Carteira de Trabalho
Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego e estágio no Ceará; veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri

Redação
17 de Setembro de 2025
foto da fachada do Ministério Público de Sergipe (MPSE)
Papo Carreira

Ministério Público de Sergipe divulga edital de concurso com 28 vagas imediatas para cargos efetivos

Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior

Redação
16 de Setembro de 2025
Bombeiros
Papo Carreira

Concurso Bombeiros do Ceará: inscrição para cargo de 2º tenente começa nesta segunda-feira (15)

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação

Renato Bezerra
15 de Setembro de 2025
foto de candidato preenchendo prova com caneta preta
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (15)

Há oportunidades para Capital e interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil

Redação
15 de Setembro de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo uma prova para matéria sobre concurso público aberto em Morrinhos
Papo Carreira

Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes

Inscrições seguem até o dia 6 de outubro

Redação
14 de Setembro de 2025