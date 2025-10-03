Diário do Nordeste
Polícia Penal de MG publica edital com mais de 1 mil vagas

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Policiais penais de Minas Gerais
Legenda: O certame reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência
Foto: Tiago Ciccarini / Sejusp

A Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG) divulgou, nesta sexta-feira (3), edital de concurso público com 1.178 vagas de nível médio para o cargo de policial penal. A remuneração inicial é de R$ 5.332,64

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos. O certame reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência. 

>> Veja edital

Inscrição

As inscrições devem ser feitas de 2 a 22 de dezembro, pelo site do Instituto AOCP, que é banca responsável pelo certame. Os candidatos devem pagar taxa no valor de R$ 48,90. 

Segundo o edital, podem solicitar isenção do pagamento: doadores de sangue, inscritos no CadÚnico, candidatos que atuaram como mesários nas eleições, e pessoas desempregadas. 

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 25 de janeiro de 2026. 

 

