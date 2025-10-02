IJCPM oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens do entorno dos shoppings RioMar

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), localizado nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, está com vagas abertas para formações profissionalizantes gratuitas.

Os cursos serão ministrados no período entre este mês de outubro e dezembro, em áreas de alta demanda, como tecnologia, vendas, manutenção, marketing e administração.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, com preenchimento de formulário.

O público-alvo são jovens do entorno dos empreendimentos do Grupo JCPM em busca do primeiro emprego, de iniciar o próprio negócio ou de se realocar profissionalmente. As aulas serão nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária que varia de 21 horas a 160h, a depender do conteúdo e da duração de cada curso.

Inscrições

Podem se inscrever nos cursos jovens a partir de 16 anos que estejam cursando o segundo semestre do 3º ano do ensino médio ou que tenham concluído esta etapa escolar. Além disso, é preciso ter habilidade ou vocação para o curso ofertado. Também é requisito ser de escola pública e morar no entorno dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

As vagas são destinadas prioritariamente a jovens que tenham concluído as oficinas multidisciplinares. Os participantes receberão fardamento e lanche.

Veja os cursos disponíveis

IJCPM - RioMar Fortaleza

Excel Avançado

Detalhes: utilização de recursos avançados do Excel, como fórmulas, gráficos dinâmicos e automações.

Horário: 8h às 12h

Ferramentas Google para Produtividade

Detalhes: uso eficiente de ferramentas como Google Drive, Docs, Planilhas e Agenda para otimização de tarefas.

Horário: 14h às 18h

Manutenção de Smartphones

Detalhes: ensino prático que envolve diagnóstico, desmontagem e reparos em aparelhos celulares, destinado a quem deseja atuar no setor técnico.

Horário: 14h às 18h

Recepcionista

Detalhes: formação completa para quem busca atuar em recepção, com foco em atendimento ao público, comunicação e organização.

Horário: 14h às 18h

E-commerce

Detalhes: ensino da estrutura e do gerenciamento de loja virtual, com estratégias de vendas e marketing para atuar no comércio online.

Horário: 8h às 12h

Ferramentas de Marketing Digital

Detalhes: introdução às principais plataformas e estratégias de marketing digital para divulgação de negócios e serviços na internet.

Horário: 8h às 12h

Empreendedorismo Criativo

Detalhes: formação destinada a quem busca empreender de forma inovadora, com criatividade, planejamento e propósito nos negócios.

Horário: 8h às 11h

Marketing Pessoal e Mercado de Trabalho

Detalhes: capacitação destinada a quem busca desenvolver postura profissional, habilidades de apresentação e preparação para entrevistas de emprego.

Horário: 8h às 11h (três vezes por semana, às segundas, terças e quartas)

Educação Financeira

Detalhes: curso focado em organização financeira pessoal, planejamento de gastos e noções de investimento.

Horário: 8h às 11h (às segundas, terças e quartas)

IJCPM - RioMar Kennedy

E-commerce

Detalhes: capacitação destinada a quem busca iniciar no comércio digital, com foco em plataformas, estratégias de venda e divulgação.

Horário: 14h às 18h

Recepcionista

Detalhes: voltado para a formação de profissionais em recepção e atendimento, com foco em comunicação e comportamento organizacional.

Horário: 14h às 18h

Ferramentas de Marketing Digital

Detalhes: curso básico de marketing digital, abordando ferramentas e práticas para promoção de produtos e serviços online.

Horário: 8h às 12h

Manutenção de Smartphones

Detalhes: formação técnica para quem deseja trabalhar com manutenção de celulares, com conteúdo teórico e aulas práticas.

Horário: 14h às 18h

Informática para o Mundo do Trabalho

Detalhes: formação introdutória com foco no uso profissional de ferramentas como Word, Excel e navegadores de internet.

Horário: 14h às 18h