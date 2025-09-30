Governo oferta cursos profissionalizantes gratuitos para a população LGBTQIA+; veja mais

Estão abertas inscrições para cursos gratuitos de bartender e recepcionista, para a população LGBTQIA+, em Fortaleza. As formações são oferecidas pelo Governo do Ceará, através da Secretaria da Diversidade e da Secretaria da Proteção Social.

Os cursos começam no dia 13 de outubro e seguem até 14 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h (bartender) e das 13h às 17h (recepcionista).

Os cursos terão carga horária de 100 horas cada. O local das aulas ainda será divulgado.

Como participar?

As inscrições são presenciais e devem ser feitas até o dia 10 de outubro, no Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, na rua Valdetário Mota, 970, no Papicu.

Legenda: Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues (Av. Valdetário Mota, 970 – Papicu, Fortaleza) Foto: Reprodução/ Governo do Estado do Ceará

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos:

RG

CPF

Comprovante de endereço

Número do NIS do CadÚnico

Comprovante de escolaridade

Também é preciso ser pessoa LGBTI+ com o Cadastro Único atualizado. No caso do curso de bartender, é obrigatório também ser maior de idade.

Como atualizar o Cadastro Único?

Os dados do Cadastro Único podem ser atualizados baixando o aplicativo ou acessando o site. Podem participar as famílias que vivem com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

Caso o candidato não tenha o Cadastro Único, ele pode ser feito de maneira gratuita e presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Ação promove autonomia financeira

A iniciativa do Governo do Ceará busca ampliar o acesso à qualificação profissional e à inclusão produtiva, fortalecendo a autonomia financeira da população LGBTQIA+.

A ação é realizada pelo Estado, em parceria com o programa Empodera+, executado pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

