Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil

Injeções à base de Tirzepatida e Retatrutida não podem ser comercializados e devem ser apreendidos.

Ser Saúde
Caneta emagrecedoras.
Legenda: Produtos ilegais estão sendo anunciados e vendidos por perfis no Instagram.
Foto: Gecko Studio/Shuttertsock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de uso do medicamento Tirzepatida das marcas Synedica e TG, que atualmente estão sendo vendidos no Brasil sem autorização. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21). 

Conhecido popularmente como "canetas emagrecedoras", as injeções também não podem ser fabricadas, distribuídas, divulgadas, e importadas, segundo a agência.  

A medida vale também para o Retatrutida de todas as marcas e lotes. 

Produtos ilegais

Conforme a agência, os produtos citados foram fabricados por empresas desconhecidas e estão sendo anunciados e vendidos por perfis no Instagram sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Segundo a resolução, houve "comprovação da publicidade e exposição à venda dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa desconhecida, divulgados pelos perfis de Instagram @tirzepatida.oficial, @albertotirzepatida e @retatrutida1".

A Anvisa ainda esclareceu que as ações de fiscalização "se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos".

 

