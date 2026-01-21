Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de uso do medicamento Tirzepatida das marcas Synedica e TG, que atualmente estão sendo vendidos no Brasil sem autorização. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21).

Conhecido popularmente como "canetas emagrecedoras", as injeções também não podem ser fabricadas, distribuídas, divulgadas, e importadas, segundo a agência.

A medida vale também para o Retatrutida de todas as marcas e lotes.

Produtos ilegais

Conforme a agência, os produtos citados foram fabricados por empresas desconhecidas e estão sendo anunciados e vendidos por perfis no Instagram sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Segundo a resolução, houve "comprovação da publicidade e exposição à venda dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa desconhecida, divulgados pelos perfis de Instagram @tirzepatida.oficial, @albertotirzepatida e @retatrutida1".

A Anvisa ainda esclareceu que as ações de fiscalização "se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos".