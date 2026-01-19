Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa determina apreensão de suplementos falsos

Produtos da marca Vitaflor apresentam divergências com suplemento original.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Imagens de suplementos de vitaminas para matéria sobre apreensão de produtos pela Anvisa.
Legenda: Os itens falsificados não apresentam informações sobre o lote.
Foto: Shutterstock/Katrinshine.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de suplementos falsos, nesta segunda-feira (19), da marca Vitaflor, vendidos por Luccas Arruda Dinucci. Os itens falsificados não possuem detalhes como lote, data de fabricação e data de validade. 

Os suplementos Colosfort Lactoferrin Plus não podem ser:

  • Comercializados;
  • Distribuídos;
  • Fabricados;
  • Divulgados;
  • Consumidos.

A empresa Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda, verdadeira responsável pelo produto Colosfort Lactoferrin Plus Vitaflor, declarou não ter nenhuma relação com a empresa Luccas Arruda Dinucci (LD Suplementos). 

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

teaser image
Ser Saúde

Entenda o que pode ter causado a convulsão de Henri Castelli no BBB

Os suplementos falsificados são anunciados no site da Magazine Luiza, o que acende um alerta para quem estava buscando o item original. 

Para conseguir diferenciar o falso, basta checar se há informações de fabricação, como tem no original. "Esses dados deveriam estar impressos no fundo da embalagem dos produtos", detalhou a Anvisa. 

Assuntos Relacionados
Imagens de suplementos de vitaminas para matéria sobre apreensão de produtos pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa determina apreensão de suplementos falsos

Produtos da marca Vitaflor apresentam divergências com suplemento original.

Redação
Há 21 minutos
A orientação é que a mochila escolar não ultrapasse 10% do peso da criança.
Ser Saúde

Peso ideal da mochila escolar: diretrizes para a saúde da coluna

Pediatra alerta que excesso de carga pode causar dores, fadiga e maus hábitos posturais em crianças e adolescentes.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Participantes do Quarto Branco e a saúde deles.
Ser Saúde

BBB 26: Quanto tempo brothers do Quarto Branco conseguem se sustentar com água e bolacha?

Participantes estão confinados desde a noite da última segunda-feira (12).

Redação
16 de Janeiro de 2026
Ator Henri Castelli durante a primeira prova do líder do BBB 26 sofreu uma crise de convulsão durante a competição e recebeu atendimento médico.
Ser Saúde

Entenda o que pode ter causado a convulsão de Henri Castelli no BBB

O caso de convulsão do ator causou preocupação entre internautas e telespectadores do programa.

Raísa Azevedo
14 de Janeiro de 2026
Foto de pessoa usuária de PrEP, medicamento anti-HIV, recebendo vacinação contra hepatite A.Imagem usada em matéria sobre lenacapivir, medicamento preventivo contra a doença.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

O Sunlenca (lenacapavir) foi classificando pela OMS como a melhor alternativa de prevenção à doença.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto de fitoterápicos, medicamentos e plantas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa atualizar regras do uso desses remédios.
Ser Saúde

Anvisa atualiza regras do uso de fitoterápicos, medicamentos derivados de plantas

A resolução também traz uma lista de espécies que não podem ser utilizadas nas composições.

Bergson Araujo Costa
12 de Janeiro de 2026
Imagem mostra perfil de uma idosa com cabelos brancos e pele enrugada, com as mãos apoiadas sobre uma mesa de azulejos coloridos, ilustrando doença de Alzheimer.
Ser Saúde

Anvisa aprova medicamento para estágio inicial do Alzheimer

Entenda como substância age no combate aos sintomas da doença incurável.

Redação e Agência Brasil
08 de Janeiro de 2026
foto de panela com molho de tomate. Ao fundo da mesa, há tomates, alho e temperos.
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de molho de tomate por conter pedaços de vidro

Produto importado teve a venda proibida por aviso de "risco grave" à saúde.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra duas caixas de medicamentos genéricos, Pantoprazol Sódico 40mg e Hidroclorotiazida 25mg, da marca Medquímica.
Ser Saúde

Anvisa recolhe lote de pantoprazol com embalagem trocada

Agência determinou a suspensão de outros produtos. Veja itens afetados.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026
Produtos Nestlé.
Ser Saúde

Nestlé abre canal para troca de produtos contaminados; saiba como fazer

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição e o uso de fórmulas infantis da Nestlé.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lata de Nan Supreme em supermercado.
Ser Saúde

Cereulide: o que é, sintomas e como tratar a contaminação detectada em fórmulas da Nestlé

A Anvisa mandou recolher lotes de produtos contaminados pela bactéria Bacillus cereus.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos com duas das fórmulas infantis da Nestlé.
Ser Saúde

Anvisa proíbe comercialização e uso de fórmulas infantis da Nestlé; veja lotes afetados

Os lotes informados pela agência têm risco de contaminação.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Xícara de chá de camomila quente com uma rodela de limão, colocada sobre um tecido rústico, com pequenas flores de camomila espalhadas ao redor e um bule ao fundo em uma mesa de madeira.
Ser Saúde

Chá de camomila contaminado tem lote recolhido pela Anvisa

Produto teve recolhimento informado de forma voluntária pela empresa fabricante.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Homem em cadeira de rodas, vestido com camisa verde e jeans, impulsionando-se em um espaço público.
Ser Saúde

Anvisa autoriza estudo com remédio para tratar lesão na medula

Pesquisa avaliará a segurança do uso de polilaminina em humanos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas caixas do medicamento Wegovy (semaglutida), uma de 1.7 mg e outra de 1 mg, utilizadas para perda de peso ou diabetes.
Ser Saúde

Versão em comprimido do Wegovy é aprovada nos EUA

Conheça diferenças entre versão oral e injetável do medicamento antiobesidade.

Redação e AFP
23 de Dezembro de 2025
Imagem de uma mulher apresentando dor de cabeça para matéria sobre AVC em mulheres.
Ser Saúde

Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

Especialistas alertam para presença de distúrbios de humor e enxaqueca.

Beatriz Rabelo
22 de Dezembro de 2025
copo de vidro com água, em destaque, segurado por mão de pessoa que aparece desfocada ao fundo.
Ser Saúde

Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Especialista orienta como se proteger do calor intenso e curtir passeios ao ar livre com saúde.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada no sofá, coberta com manta, segurando termômetro e lenço, com caixa de lenços à frente.
Ser Saúde

Quatro casos da gripe K são confirmados no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, novo subtipo ainda não possui evidências de associação a casos mais graves.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cápsulas brancas revestidas jogadas em cima de uma mesa branca.
Ser Saúde

Entenda as diferenças entre suplementos e medicamentos

Definições são importantes para garantir tratamentos adequados.

Imagem de pessoa gripada.
Ser Saúde

Gripe k: veja principais sintomas da nova variante da Influenza

Surgimento de nova variante fez a OMS emitir alerta global.

Redação
17 de Dezembro de 2025