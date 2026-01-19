Anvisa determina apreensão de suplementos falsos
Produtos da marca Vitaflor apresentam divergências com suplemento original.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de suplementos falsos, nesta segunda-feira (19), da marca Vitaflor, vendidos por Luccas Arruda Dinucci. Os itens falsificados não possuem detalhes como lote, data de fabricação e data de validade.
Os suplementos Colosfort Lactoferrin Plus não podem ser:
- Comercializados;
- Distribuídos;
- Fabricados;
- Divulgados;
- Consumidos.
A empresa Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda, verdadeira responsável pelo produto Colosfort Lactoferrin Plus Vitaflor, declarou não ter nenhuma relação com a empresa Luccas Arruda Dinucci (LD Suplementos).
Os suplementos falsificados são anunciados no site da Magazine Luiza, o que acende um alerta para quem estava buscando o item original.
Para conseguir diferenciar o falso, basta checar se há informações de fabricação, como tem no original. "Esses dados deveriam estar impressos no fundo da embalagem dos produtos", detalhou a Anvisa.