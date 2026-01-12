Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

O Sunlenca (lenacapavir) foi classificando pela OMS como a melhor alternativa de prevenção à doença.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
foto de pessoa usuária de PrEP, medicamento anti-HIV, recebendo vacinação contra hepatite A.
Legenda: O remédio está disponível na versão em comprimido e como injeção subcutânea, administrada a cada seis meses.
Foto: Rodrigo Nunes/MS.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (12), o uso de um novo medicamento para prevenção do HIV-1. Trata-se do Sunlenca (lenacapavir), utilizado como profilaxia pré-exposição (PrEP).

Conforme o órgão, a indicação é destinada a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 kg, que estejam sob risco de contrair o vírus.

O remédio é comprovadamente eficaz contra o vírus e está disponível na versão em comprimido, para uso oral, e como injeção subcutânea, administrada a cada seis meses, auxiliando a adesão dos pacientes.

Antes de iniciar o tratamento, é obrigatório realizar teste com resultado negativo para HIV-1. As informações são da Agência Brasil.

Eficácia do Sunlenca (lenacapavir)

A Anvisa destaca os índices de eficácia comprovados do Sunlenca (lenacapavir), com estudos clínicos indicando 100% de eficiência do medicamento para redução de HIV-1 em mulheres cisgênero. Além disso, foi registrado 96% de eficácia em comparação com a incidência de HIV de base e 89% superior à PrEP oral diária.

"O regime de injeções semestrais mostrou boa adesão e persistência, superando desafios comuns em esquemas diários", destacou a Anvisa.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa atualiza regras do uso de fitoterápicos, medicamentos derivados de plantas

teaser image
Ser Saúde

Anvisa aprova medicamento para estágio inicial do Alzheimer

"A Sunlenca é um antirretroviral inovador composto por lenacapavir, fármaco de primeira classe que atua inibindo múltiplos estágios da função do capsídeo do HIV-1. Essa ação impede a replicação do vírus, tornando-o incapaz de sustentar a transcrição reversa, processo em necessário para que use as células do hospedeiro para se multiplicar", detalhou o órgão.

Apesar de ter tido o registro concedido, ainda haverá a definição do preço máximo do medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Para que o remédio chegue ao Sistema Único de Saúde (SUS), é necessária uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e do Ministério da Saúde.

Em julho de 2025, o lenacapavir passou a ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como opção adicional para PrEP, classificando-o como a melhor alternativa após uma vacina, recurso que ainda não está disponível no caso da prevenção do HIV.

Assuntos Relacionados
foto de pessoa usuária de PrEP, medicamento anti-HIV, recebendo vacinação contra hepatite A.
Ser Saúde

Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

O Sunlenca (lenacapavir) foi classificando pela OMS como a melhor alternativa de prevenção à doença.

Redação
Há 1 hora
Foto de fitoterápicos, medicamentos e plantas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa atualizar regras do uso desses remédios.
Ser Saúde

Anvisa atualiza regras do uso de fitoterápicos, medicamentos derivados de plantas

A resolução também traz uma lista de espécies que não podem ser utilizadas nas composições.

Bergson Araujo Costa
12 de Janeiro de 2026
Imagem mostra perfil de uma idosa com cabelos brancos e pele enrugada, com as mãos apoiadas sobre uma mesa de azulejos coloridos, ilustrando doença de Alzheimer.
Ser Saúde

Anvisa aprova medicamento para estágio inicial do Alzheimer

Entenda como substância age no combate aos sintomas da doença incurável.

Redação e Agência Brasil
08 de Janeiro de 2026
foto de panela com molho de tomate. Ao fundo da mesa, há tomates, alho e temperos.
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de molho de tomate por conter pedaços de vidro

Produto importado teve a venda proibida por aviso de "risco grave" à saúde.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra duas caixas de medicamentos genéricos, Pantoprazol Sódico 40mg e Hidroclorotiazida 25mg, da marca Medquímica.
Ser Saúde

Anvisa recolhe lote de pantoprazol com embalagem trocada

Agência determinou a suspensão de outros produtos. Veja itens afetados.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026
Produtos Nestlé.
Ser Saúde

Nestlé abre canal para troca de produtos contaminados; saiba como fazer

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição e o uso de fórmulas infantis da Nestlé.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lata de Nan Supreme em supermercado.
Ser Saúde

Cereulide: o que é, sintomas e como tratar a contaminação detectada em fórmulas da Nestlé

A Anvisa mandou recolher lotes de produtos contaminados pela bactéria Bacillus cereus.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos com duas das fórmulas infantis da Nestlé.
Ser Saúde

Anvisa proíbe comercialização e uso de fórmulas infantis da Nestlé; veja lotes afetados

Os lotes informados pela agência têm risco de contaminação.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Xícara de chá de camomila quente com uma rodela de limão, colocada sobre um tecido rústico, com pequenas flores de camomila espalhadas ao redor e um bule ao fundo em uma mesa de madeira.
Ser Saúde

Chá de camomila contaminado tem lote recolhido pela Anvisa

Produto teve recolhimento informado de forma voluntária pela empresa fabricante.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Homem em cadeira de rodas, vestido com camisa verde e jeans, impulsionando-se em um espaço público.
Ser Saúde

Anvisa autoriza estudo com remédio para tratar lesão na medula

Pesquisa avaliará a segurança do uso de polilaminina em humanos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas caixas do medicamento Wegovy (semaglutida), uma de 1.7 mg e outra de 1 mg, utilizadas para perda de peso ou diabetes.
Ser Saúde

Versão em comprimido do Wegovy é aprovada nos EUA

Conheça diferenças entre versão oral e injetável do medicamento antiobesidade.

Redação e AFP
23 de Dezembro de 2025
Imagem de uma mulher apresentando dor de cabeça para matéria sobre AVC em mulheres.
Ser Saúde

Sinais de AVC em mulheres: como identificar os primeiros sintomas e agir rápido

Especialistas alertam para presença de distúrbios de humor e enxaqueca.

Beatriz Rabelo
22 de Dezembro de 2025
copo de vidro com água, em destaque, segurado por mão de pessoa que aparece desfocada ao fundo.
Ser Saúde

Aproveite o sol do Ceará com mais energia e bem-estar

Especialista orienta como se proteger do calor intenso e curtir passeios ao ar livre com saúde.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada no sofá, coberta com manta, segurando termômetro e lenço, com caixa de lenços à frente.
Ser Saúde

Quatro casos da gripe K são confirmados no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, novo subtipo ainda não possui evidências de associação a casos mais graves.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cápsulas brancas revestidas jogadas em cima de uma mesa branca.
Ser Saúde

Entenda as diferenças entre suplementos e medicamentos

Definições são importantes para garantir tratamentos adequados.

Imagem de pessoa gripada.
Ser Saúde

Gripe k: veja principais sintomas da nova variante da Influenza

Surgimento de nova variante fez a OMS emitir alerta global.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Canetas injetoras de Ozempic e Wegovy, com uma fita métrica rosa ao redor, simbolizando a relação com perda de peso e tratamento de diabetes.
Ser Saúde

STJ nega extensão da patente do Ozempic e facilita genérico

Entenda o que muda para os consumidores e o SUS com a decisão.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Idosa tossindo deitada na cama.
Ser Saúde

O que é a gripe K?

Conheça a nova variação do vírus da Influenza.

Caneta emagrecedora. Imagem usada em matéria onde Anvisa aprova o medicamento Wegovy para tratamento de gordura no fígado.
Ser Saúde

Anvisa aprova Wegovy para o tratamento de gordura no fígado

A semaglutida é o princípio ativo do Wegovy, assim como no caso do Ozempic.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Pílulas brancas revestidas e dispostas em um fundo de cor branca iluminado.
Ser Saúde

Por que a Anvisa proibiu o Insupril? Entenda os motivos legais e os alertas

Suplemento foi proibido nacionalmente após propaganda enganosa.