Anvisa aprova uso de novo medicamento para prevenção do HIV

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (12), o uso de um novo medicamento para prevenção do HIV-1. Trata-se do Sunlenca (lenacapavir), utilizado como profilaxia pré-exposição (PrEP).

Conforme o órgão, a indicação é destinada a adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 kg, que estejam sob risco de contrair o vírus.

O remédio é comprovadamente eficaz contra o vírus e está disponível na versão em comprimido, para uso oral, e como injeção subcutânea, administrada a cada seis meses, auxiliando a adesão dos pacientes.

Antes de iniciar o tratamento, é obrigatório realizar teste com resultado negativo para HIV-1. As informações são da Agência Brasil.

Eficácia do Sunlenca (lenacapavir)

A Anvisa destaca os índices de eficácia comprovados do Sunlenca (lenacapavir), com estudos clínicos indicando 100% de eficiência do medicamento para redução de HIV-1 em mulheres cisgênero. Além disso, foi registrado 96% de eficácia em comparação com a incidência de HIV de base e 89% superior à PrEP oral diária.

"O regime de injeções semestrais mostrou boa adesão e persistência, superando desafios comuns em esquemas diários", destacou a Anvisa.

"A Sunlenca é um antirretroviral inovador composto por lenacapavir, fármaco de primeira classe que atua inibindo múltiplos estágios da função do capsídeo do HIV-1. Essa ação impede a replicação do vírus, tornando-o incapaz de sustentar a transcrição reversa, processo em necessário para que use as células do hospedeiro para se multiplicar", detalhou o órgão.

Apesar de ter tido o registro concedido, ainda haverá a definição do preço máximo do medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Para que o remédio chegue ao Sistema Único de Saúde (SUS), é necessária uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e do Ministério da Saúde.

Em julho de 2025, o lenacapavir passou a ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como opção adicional para PrEP, classificando-o como a melhor alternativa após uma vacina, recurso que ainda não está disponível no caso da prevenção do HIV.