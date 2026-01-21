Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu três suplementos da marca Cycles Nutrition por conterem substâncias que não tiveram segurança comprovada para consumo. A decisão, dessa terça-feira (20), também determina o recolhimento dos produtos.

A medida se refere aos suplementos: Recover Cycles Nutrition, Shot Ritual Cycles Nutrition e Relax Ritual Cycles Nutrition. Eles são fabricados pela Sylvestre Indústria e Comércio de Insumos Alimentícios.

Segundo a Anvisa, os suplementos não poderão ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados ou consumidos.

"O motivo da suspensão é que os produtos, mesmo os fabricados com vegetais ou frutas, contêm ingredientes que não tiveram a sua segurança comprovada para uso em suplementos alimentares, representando graves riscos à saúde de quem os consome", disse a agência.

Após a divulgação da resolução, a Cycles Nutrition se pronunciou afirmando que "sempre que possível" utiliza ingredientes compostos principalmente por frutas e vegetais, que "passam por processos rigorosos de escolha, qualidade e certificação até chegarem na composição final dos produtos", disse a empresa, em nota nas redes sociais.

Ainda segundo a empresa, os extratos vegetais e de frutas citados pela Anvisa "se tratam de ingredientes compostos de fruta ou vegetal em pó, classe esta de ingredientes amplamente utilizados nacional e internacionalmente para conferir aroma, sabor e cor a suplementos e alimentos".

A Cycles Nutrition disse ainda seguir toda a regulamentação nacional, assim como os requisitos sanitários e exigências regulatórias de produção dos suplementos alimentares.

"Estamos prestando todos os esclarecimentos, estudos e dossiês técnicos necessários e seguiremos mantendo todos os nossos clientes e parceiros informados com total transparência", diz a nota.

Extrato de cogumelo

Outra empresa atingida pela mesma decisão da Anvisa é a Mushin Serviços e Comércio no Geral, que teve três produtos proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos.

A medida se aplica aos produtos: Fantastic Oat Frutas Vermelhas, Fantastic Oat Banana e Caramelo e Fantastic Oat Maçã e Canela. Os itens também devem ser recolhidos.

Segundo a Anvisa, os produtos citados são fabricados e vendidos contendo "extrato de cogumelo rico em vitamina D", ingrediente que ainda não teve a segurança avaliada para uso em suplemento alimentar.

A divulgação dos itens também é feita de forma irregular, conforme o órgão, afirmando sem comprovação científica que "reduz níveis de colesterol ruins" e "controla níveis de açúcar no sangue".

Em nota à Agência Brasil, a Mushin disse acreditar ter havido um mal-entendido, já que o "extrato de Cogumelo Agaricus Bisporus contendo Vitamina D2" foi aprovado pela Anvisa para uso em alimentos convencionais e suplementos alimentares.

"Nós somos muito corretos e sérios em relação aos produtos que comercializamos para nossos consumidores. Estamos com nossos advogados para termos certeza que tudo irá ocorrer dentro do previsto pela legislação brasileira", afirmou.