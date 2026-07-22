Anvisa proíbe venda de todos os lotes de azeite extra virgem da marca San Oliveto

Decisão também determinou proibição de doces da marca Fatti a Mano.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 09:23
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Legenda: Segundo a Anvisa, a apreensão do produto já está em vigor.
Foto: Birol Dincer/Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto. A medida foi publicada ainda na terça-feira (21), no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o órgão, a apreensão do produto já está em vigor, assim como estão proibidas a distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso. 

A medida teria sido tomada porque o azeite tem origem desconhecida. O órgão ainda aponta que a rotulagem do produto identifica a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda. como responsável pela importação e distribuição, mas ela se encontra com o CNPJ inapto desde junho de 2026.

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Outro fator utilizado na decisão foi um laudo de análise com resultado insatisfatório para o ensaio de determinação do índice de refração do produto.

Doces de outra marca

Outra determinação publicada pela Anvisa na terça-feira (21) proibiu a fabricação, comercialização e distribuição de doces da marca Fatti a Mano. A decisão teria sido baseada em irregularidades na produção.

Segundo a Anvisa, os produtos não estavam devidamente regularizados junto ao órgão e, além disso, o estabelecimento não estava licenciado.

Veja abaixo quais são os produtos atingidos:

  • Cocada branca
  • Cocada com maracujá
  • Doce de leite
  • Doce de leite com coco
  • Palha italiana
  • Doce de jaca
  • Beijinho
  • Pé de moleque
  • Fatticoco (leite com coco)
  • Pé de moça
  • Brigadeiro 
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