Anvisa proíbe venda de todos os lotes de azeite extra virgem da marca San Oliveto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto. A medida foi publicada ainda na terça-feira (21), no Diário Oficial da União (DOU).
Segundo o órgão, a apreensão do produto já está em vigor, assim como estão proibidas a distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso.
A medida teria sido tomada porque o azeite tem origem desconhecida. O órgão ainda aponta que a rotulagem do produto identifica a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda. como responsável pela importação e distribuição, mas ela se encontra com o CNPJ inapto desde junho de 2026.
Outro fator utilizado na decisão foi um laudo de análise com resultado insatisfatório para o ensaio de determinação do índice de refração do produto.
Doces de outra marca
Outra determinação publicada pela Anvisa na terça-feira (21) proibiu a fabricação, comercialização e distribuição de doces da marca Fatti a Mano. A decisão teria sido baseada em irregularidades na produção.
Segundo a Anvisa, os produtos não estavam devidamente regularizados junto ao órgão e, além disso, o estabelecimento não estava licenciado.
Veja abaixo quais são os produtos atingidos:
- Cocada branca
- Cocada com maracujá
- Doce de leite
- Doce de leite com coco
- Palha italiana
- Doce de jaca
- Beijinho
- Pé de moleque
- Fatticoco (leite com coco)
- Pé de moça
- Brigadeiro