Ventos fortes causam pelo menos cinco mortes no Rio e em São Paulo

Duas pessoas morreram durante a forte ventania com rajadas de mais de 100 km/h que atingiu o estado do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (29). As vítimas foram atingidas pelo desabamento de um muro em Santa Tereza, na região central da capital fluminense.

Entre elas, está o ex-jogador do Botafogo Tássio Maia dos Santos, de 41 anos. Nas redes sociais, o clube divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do ex-jogador.

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio", diz o comunicado.

A identidade da segunda vítima da queda do muro não foi revelada. O desabamento também atingiu um carro que estava estacionado em via pública.

Legenda: Tássio Maia dos Santos jogou pelo Botafogo em 2015. Foto: Divulgação

Ocorrências

Até o início da noite de quarta-feira (29), o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) havia registrado 185 ocorrências devido aos fortes ventos que atingiram o estado.

Foram 93 quedas de árvores, 31 salvamentos de pessoas e 5 desabamentos. Um pescador está desaparecido em Tarituba, Angra dos Reis, na Costa Verde.

Diversos bairros da capital ficaram sem luz durante a tarde. As operações de trens e do metrô foram suspensas temporariamente. O Aeroporto Santos Dumont também suspendeu as operações por duas horas.

Veja também Rio de Janeiro enfrenta ventos de mais de 100 km/h, apagões e paralisação de transportes Cobertura de luxo onde Elize Matsunaga matou marido é colocada à venda em SP; veja fotos

Mortes em São Paulo

Em São Paulo, os ventos chegaram a 124,9 km/h e causaram, ao menos, três mortes. De acordo com a Defesa Civil estadual, os óbitos foram registrados em Santos e em Cesário Lange.

No início da tarde, o órgão emitiu alerta severo para rajadas de vento na capital paulista, Grande SP e para o litoral paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h21 de quarta-feira (29), foram efetuadas 39 chamadas sobre quedas de árvores. No Aeroporto de Congonhas e no Aeroporto Campo de Marte, a velocidade dos ventos chegou a 70 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para ventos costeiros fortes em todo o estado de São Paulo.