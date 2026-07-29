Rio de Janeiro enfrenta ventos de mais de 100 km/h, apagões e paralisação de transportes

O Rio de Janeiro tem sido atingido nesta quarta-feira (29) por ventos de até 105,5 km/h, apagões em diversos bairros e paralisação de transportes. A ventania intensa foi registrada principalmente no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, entre 16h e 17h.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para 26 salvamentos de pessoas. A corporação registrou ainda quatro desabamentos e precisou atender a 30 ocorrências de cortes de árvores.

'APOCALIPSE DO RIO'

Páginas já chamam a tempestade de “Apocalipse no Rio”. Vídeos publicados nas redes sociais mostram cenário de destruição por toda a cidade.

Tetos arrancados, árvores caídas, barcos chacoalhando fortemente, teleféricos parados, trens paralisados e passageiros sofrendo com falta de ar.

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PARALISAÇÕES

O funcionamento das três linhas do metrô foi interrompido às 16h40, segundo a concessionária Metrô Rio.

Passageiros relataram nas redes sociais que ficaram presos dentro das composições. Cerca de uma hora depois, a empresa divulgou que a operação foi retomada nas linhas 1 e 4, com intervalos em processo de normalização. A Linha 2 permaneceu sem funcionamento.

A circulação das composições da Trens RJ também foi interrompida. No BRT, a ventania também danificou a cobertura da estação Dom Bosco, em Santa Cruz, na Zona Oeste, que precisou ser fechada.

Segundo a Infraero, o Aeroporto Santos Dumont suspendeu as operações às 16h52 e continuava sem funcionar às 18h. Até esse horário, cinco voos comerciais e um executivo precisavam ser transferidos para outros aeroportos. Outros quatro voos tiveram as decolagens canceladas.

Já no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), quatro voos que iriam pousar foram encaminhados para outros aeroportos.

SEM LUZ

A concessionária de energia Light declarou que uma ocorrência externa ao sistema afetou o fornecimento de energia em áreas de toda a cidade.

"Nossas equipes estão atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível", declarou a companhia.

Pouco antes das 18h, a empresa afirmou que havia restabelecido a oferta de energia em toda a cidade.