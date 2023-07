Mulheres acusam homem de 'estelionato sentimental' com golpes que chegam a R$ 1,6 milhão

Nove mulheres acusam Caio Henrique da Silva Camossato de "estelionato sentimental", após o homem ter supostamente aplicado golpes que chegam a mais de R$ 1,6 milhão. Segundo as denúncias, expostas nesse domingo (23) no programa Fantástico, da TV Globo, ele teria utilizado aplicativos de relacionamento para promover os crimes.

Caio Henrique já havia sido condenado por estelionato em 2019, mas as mulheres não possuíam conhecimento do caso. Conforme informações do programa televisivo, três das nove mulheres denunciaram o caso à polícia, que também investiga pelo menos cinco casos relacionados ao homem.

Antes de aplicar os golpes, ele teria se apresentado com outro sobrenome, alegando trabalhar como produtor musical em uma grande gravadora. Segundo as supostas vítimas, Caio dizia ter escrito músicas de sucesso e hits sertanejos gravados por cantores famosos. A defesa afirma que ele "é inocente de todas as acusações".

Chantagens e empréstimos

Uma das mulheres que teria sofrido com Caio falou ao Fantástico sobre como ele operava. Segundo ela, tudo começou de uma forma nada casual, após contato pela Internet, mas o homem revelou que estava apaixonado com poucos dias de namoro, assumindo todas as contas do casal logo no início.

"Ele faz todo um cortejo muito grande. Levou para restaurantes, entrava em lugares que ele conhecia todo mundo", explicou.

Outra mulher diz que conheceu todas as pessoas da família dele, inclusive os filhos. As mulheres apontam que, após isso, ele ganhava a confiança e começava a pedir quantias grandes de empréstimo.

"Ele dizia que precisava pagar uma multa de Ibama lá na fazenda dele, em Goiânia. E como a conta dele estava bloqueada, ele não estava conseguindo fazer a transferência", contou uma das vítimas, de quem Caio teria utilizado R$ 47 mil no cartão de crédito.

Ameaças

A moça, então, teria afirmado o descontentamento com a situação, o que, segundo ela, mudou a forma de Caio tratá-la instantaneamente. Ao buscar informações sobre o namorado, ela descobriu que ele era paulistano e não carioca como contava, além de encontrar relatos de outros golpes aplicados por ele nos últimos quatro anos.

Caio teria feito vítimas no Rio de Janeiro e em São Paulo, chegando a pedir empréstimos a uma mulher com um montante de mais de R$ 216 mil. Talita, em contrapartida, começou a receber ameaças após afirmar que iria se afastar do homem.

Além dela, outra mulher afirma que sofreu agressões físicas de Caio. "Ele me mordia muito. Me batia no rosto", afirmou ela ao Fantástico. Uma delas recebeu o dinheiro de volta, diferente de outras mulheres, e conseguiu medida protetiva contra Caio.

Até o momento, conforme as autoridades ouvidas pelo Fantástico, o caso segue em investigação.