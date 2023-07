Sucuri gigante é flagrada às margens de Rio em MS; veja vídeo

Uma sucuri de aproximadamente seis metros foi flagrada tomando sol às margens de um rio na cidade turística de Bonito, no Mato Grosso do Sul. O momento foi publicado pelo ambientalista Vilmar Teixeira em seu perfil no Instagram.

No vídeo, é possível ver a robusta cobra "encarar" a câmera. Apelidada pelo ambientalista de "Vovózona", Vilmar disse à CNN que reconhece a cobra pelo tamanho e cor.

Veja o vídeo

Há outras cobras na região também apelidadas por ele: "Mãezona", "Tiazona" e "Filhona".

A serpente semiaquática da America do Sul, também conhecida como "anaconda", é ectotérmica (regula a temperatura corporal por meio do ambiente), portanto busca as margens do rio, onde é mais quente, para se aquecer.

Vilmar acumula onze anos de trabalho acompanhando as sucuris e detalha que ao longo de todo esse tempo nunca houve um ataque do bicho. De acordo com ele, o mais comum é que as sucuris fujam ao perceberem a presença de seres humanos.